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亚洲 | 2013年 10月 14日 星期一 10:02 BJT

金属期市：伦铜持稳，中国强劲需求提供扶助

上海期交所期铜主力1月合约 也扳回稍早跌幅，涨0.5%报51,940元人民币(8,500美元)。

美国参议院为结束财政危机而进行的磋商周日出现进展迹象，但无法保证马上能结束美国联邦政府部分关门局面，并避免发生债务违约。

中国9月出口同比再现下滑令人意外，但从绝对值来看9月出口数据并不算低，出现负增长主要是受高基数效应、欧美复苏缓慢等因素影响。业内人士认为，9月出口数据或是年内底点，未来出口还是会稳步发展，今年全年实现进出口增长8%的目标仍有希望。

全球最大铜消费国--中国9月铜进口跳增18%，逆转8月跌势，因进口商在季节性需求高峰前增加订单。

澳洲矿企Oz Minerals 股价重挫9%，之前该公司因矿厂维修而在今年第二次调降2013年铜产量目标。(完)

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金属期市 LME库存变化 (编译 王兴亚/李爽 审校 石冠兰/李婷仪)
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