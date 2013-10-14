金属期市：伦铜持稳，中国强劲需求提供扶助

金属期市：期铜跌至三个月低位，受地缘政治紧张局势打压
路透伦敦4月12日 - 期铜周三跌至三个月低位，因金融市场普遍出现的短暂反弹失去动能，地缘政治局势紧张，美国需求得到提振的预期减弱，均给价格带来压力。
上海期交所期铜主力1月合约 也扳回稍早跌幅，涨0.5%报51,940元人民币(8,500美元)。
美国参议院为结束财政危机而进行的磋商周日出现进展迹象，但无法保证马上能结束美国联邦政府部分关门局面，并避免发生债务违约。
中国9月出口同比再现下滑令人意外，但从绝对值来看9月出口数据并不算低，出现负增长主要是受高基数效应、欧美复苏缓慢等因素影响。业内人士认为，9月出口数据或是年内底点，未来出口还是会稳步发展，今年全年实现进出口增长8%的目标仍有希望。
全球最大铜消费国--中国9月铜进口跳增18%，逆转8月跌势，因进口商在季节性需求高峰前增加订单。
澳洲矿企Oz Minerals 股价重挫9%，之前该公司因矿厂维修而在今年第二次调降2013年铜产量目标。(完)
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金属期市 LME库存变化 (编译 王兴亚/李爽 审校 石冠兰/李婷仪)
路透伦敦4月12日 - 期铜周三跌至三个月低位，因金融市场普遍出现的短暂反弹失去动能，地缘政治局势紧张，美国需求得到提振的预期减弱，均给价格带来压力。
路透伦敦4月12日 - 英镑兑美元周三上涨，此前公布的英国薪资增长数据好于预期，投资人对英国决定退欧可能冲击经济的担忧有所缓解。
路透4月12日 - 以下为东京工业品交易所(TOCOM)期胶各合约周三晚 盘收市价： 合约 日盘 成交量 晚盘 成交量 * 4月 265.0 58 266.2 12 * 5月 248.5 108 249.5 11 * 6月 236.0 202 236.9 54 * 7月 229.5 503 229.9 87 * 8月 223.2 1362 224.2 313 * 9月 219.7 5624 220.5 1096 TOCOM将晚盘视作第二日交易的一部分，因此当日0630GMT的报价是 当日官方收盘价。 TOCOM在2009年5月7日推出新的交易平台，并在0800GMT-1400GMT之间 增加了晚盘。橡胶晚盘交易时间为0800-1000GMT。(完) (编