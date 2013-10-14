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亚洲 | 2013年 10月 14日 星期一 10:00 BJT

《新兴市场重要经济事件预告》--10月14日-10月21日

(除特别说明外，均为GMT时间)

10月14日(一)

莫斯科--俄罗斯央行举行货币政策会议。

10月15日(二)

纽约--韩国央行总裁金仲秀在纽约经济俱乐部(The Economic Club of New York)发表演讲。

华沙--波兰央行召开货币政策委员会会议(预计不会公布利率决议)。

10月16日(三)

曼谷--泰国央行召开货币政策委员会会议。

10月17日(四)

日内瓦--央行双边技术援助与能力建构项目在Graduate Institute举行第一届年会(至10月18日)。

布达佩斯--2013年布达佩斯经济论坛。匈牙利央行常务董事Daniel Palotai将发表演讲。

圣地亚哥--智利央行举行议息会议。

10月18日(五)

贝尔格莱德--塞尔维亚央行举行议息会议。

10月21日(一)

暂无重要经济事件公布。

注：路透中文快讯未必会另行报导上述相关新闻。(完)

全球重要经济事件一览表

全球外汇市场主要消息

新兴市场重要经济事件预告

美国上市公司业绩公布日程表

金融市场假期一览表

美国重要政经日程

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中国重要政经日程

香港重要政经日程

台湾重要政经日程 (编译 石冠兰 审校 张若琪)
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