澳新汇市：澳元及新西兰元略跌，美债及中国经济疑虑构成压力

金属期市：期铜跌至三个月低位，受地缘政治紧张局势打压
路透伦敦4月12日 - 期铜周三跌至三个月低位，因金融市场普遍出现的短暂反弹失去动能，地缘政治局势紧张，美国需求得到提振的预期减弱，均给价格带来压力。
然数据分项显示，9月中国自澳洲的进口成长了28%，为逾一年来最大年增幅。
此外，铁矿石进口冲上逾7,400万吨的纪录高位，此举为澳洲下个月公布的贸易数据带来好兆头。
美国可能违约的疑虑则打压澳元。
然澳元还是展现韧性，守在10月初以来的区间0.9390-0.9485美元。澳元贸易加权指数 齐平周五创下的四个月高位72.3。
中国公布略高于预期的通胀数据后，澳元几乎没有变动。
澳元支撑位在0.9390美元，顽强阻力位在0.9485，之后是上个月创下的四个月高位0.9530。
新西兰元兑美元 报0.8316，周五曾创下三周高位0.8355。
本月迄今新西兰元在0.8200-0.8350美元的较阔区间交投，投资人受美国财政僵局进展所牵动。
新西兰元兑日圆 跌0.3%至81.64日圆，上周五触及三周高位82.19日圆。(完)
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路透伦敦4月12日 - 期铜周三跌至三个月低位，因金融市场普遍出现的短暂反弹失去动能，地缘政治局势紧张，美国需求得到提振的预期减弱，均给价格带来压力。
路透伦敦4月12日 - 英镑兑美元周三上涨，此前公布的英国薪资增长数据好于预期，投资人对英国决定退欧可能冲击经济的担忧有所缓解。
路透4月12日 - 以下为东京工业品交易所(TOCOM)期胶各合约周三晚 盘收市价： 合约 日盘 成交量 晚盘 成交量 * 4月 265.0 58 266.2 12 * 5月 248.5 108 249.5 11 * 6月 236.0 202 236.9 54 * 7月 229.5 503 229.9 87 * 8月 223.2 1362 224.2 313 * 9月 219.7 5624 220.5 1096 TOCOM将晚盘视作第二日交易的一部分，因此当日0630GMT的报价是 当日官方收盘价。 TOCOM在2009年5月7日推出新的交易平台，并在0800GMT-1400GMT之间 增加了晚盘。橡胶晚盘交易时间为0800-1000GMT。(完) (编