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亚洲 | 2013年 10月 14日 星期一 10:11 BJT

澳新汇市：澳元及新西兰元略跌，美债及中国经济疑虑构成压力

然数据分项显示，9月中国自澳洲的进口成长了28%，为逾一年来最大年增幅。

此外，铁矿石进口冲上逾7,400万吨的纪录高位，此举为澳洲下个月公布的贸易数据带来好兆头。

美国可能违约的疑虑则打压澳元。

然澳元还是展现韧性，守在10月初以来的区间0.9390-0.9485美元。澳元贸易加权指数 齐平周五创下的四个月高位72.3。

中国公布略高于预期的通胀数据后，澳元几乎没有变动。

澳元支撑位在0.9390美元，顽强阻力位在0.9485，之后是上个月创下的四个月高位0.9530。

新西兰元兑美元 报0.8316，周五曾创下三周高位0.8355。

本月迄今新西兰元在0.8200-0.8350美元的较阔区间交投，投资人受美国财政僵局进展所牵动。

新西兰元兑日圆 跌0.3%至81.64日圆，上周五触及三周高位82.19日圆。(完)

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