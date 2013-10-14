欧洲个股：宝马今年中国销量可望再创新高，明年将召回逾2.5万辆

金属期市：期铜跌至三个月低位，受地缘政治紧张局势打压
路透伦敦4月12日 - 期铜周三跌至三个月低位，因金融市场普遍出现的短暂反弹失去动能，地缘政治局势紧张，美国需求得到提振的预期减弱，均给价格带来压力。
路透北京10月12日 - 德国豪华轿车生产商宝马汽车(BMW) 称，今年在中国市场的销量料将再创纪录高位；此外有关机构发布一份声明，称宝马2014年将在该市场召回超过25,000辆有缺陷的汽车。
中国国家质量监督检验检疫总局在声明中称，宝马汽车将从明年2月17日开始在中国市场召回25,254辆汽车，因助力制动系统存在缺陷，可能影响安全。
宝马汽车今年已经实施两次召回行动，共计召回22万辆汽车，以修理助力转向系统和尾灯灯座插头。
质监局称，明年召回的车辆中有4,083辆由华晨宝马汽车有限公司生产。该公司为宝马汽车和华晨汽车集团的合资企业。
其他将被召回的汽车包括125i、320i、328i、520i、528i、X1、X3和Z4车型。
宝马汽车在周六稍早表示，今年前九个月的中国市场销量增长逾20%，为中国市场销量再创纪录新高打下基础。
该公司1-9月在中国售出284,964辆BMW以及MINI汽车，较上年同期提高20.2%。
而同期中国汽车市场整体增长幅度为12.7%，宝马汽车的全球销量增幅仅为9%。(完)
路透伦敦4月12日 - 期铜周三跌至三个月低位，因金融市场普遍出现的短暂反弹失去动能，地缘政治局势紧张，美国需求得到提振的预期减弱，均给价格带来压力。
路透伦敦4月12日 - 英镑兑美元周三上涨，此前公布的英国薪资增长数据好于预期，投资人对英国决定退欧可能冲击经济的担忧有所缓解。
路透4月12日 - 以下为东京工业品交易所(TOCOM)期胶各合约周三晚 盘收市价： 合约 日盘 成交量 晚盘 成交量 * 4月 265.0 58 266.2 12 * 5月 248.5 108 249.5 11 * 6月 236.0 202 236.9 54 * 7月 229.5 503 229.9 87 * 8月 223.2 1362 224.2 313 * 9月 219.7 5624 220.5 1096 TOCOM将晚盘视作第二日交易的一部分，因此当日0630GMT的报价是 当日官方收盘价。 TOCOM在2009年5月7日推出新的交易平台，并在0800GMT-1400GMT之间 增加了晚盘。橡胶晚盘交易时间为0800-1000GMT。(完) (编