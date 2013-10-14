《分析》美联储推迟缩减货币刺激，对新兴国家恐弊大于利

标题新闻：截至4月11日当周美国货币市场基金资产减少34.6亿美元，至2.615万亿美元-iMoneyNet
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但一些分析师称，相比把希望寄托在美联储避免市场动荡的能力上，新兴市场最好还是促进自身经济发展。
“开始缩减购债后，谁的日子都不会好过，”Schroders Plc的James Barrineau表示。“我们将看到市场波动加剧。”James Barrineau管理规模18.9亿美元的新兴市场债券投资。
“认为过渡期会一帆风顺是一种误导，”他说。
新兴国家应对美国借款成本上升的准备工作比以往要充分，但他们仍需要实施改革以强化自身经济。
十年来，商品价格处在高位、全球流动性提高，加之经济快速成长使数千万人口脱贫，这些因素支撑了土耳其、墨西哥和巴西等国的财政和经济。
但这些全球经济成长的引擎在过去几年失去动能，因放宽劳动法和引进长期投资的结构性改革滞后。
“我认为给新兴国家施加一些压力有利于推动他们做出必要的努力，”高盛首席拉美分析师Alberto Ramos表示。“找到促进经济成长的内在力量总比借力于全球高流动性要好。”
若不进行这些改革，如果美联储缩减刺激拖延太久，到后来决定大幅修正政策，那么新兴国家可能很受伤。
“当美联储意识到他们需要缩减刺激举措时会有点晚了，所以他们可能需要加速退出，”巴西最大的民间部门银行Itau Unibanco首席分析师Ilan Goldfajn表示。“如果行动得有点晚，然后加速行动，可能给新兴国家带来真正的灾难。”(完) (编译 隋芬/李爽 审校 艾茂林)
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美国劳工部周三公布：美国3月进口物价较前月下降0.2%，预估为下降0.2%，3月出口物价较前月上升0.2%，预估为上 升0.1%。 美国财政部周三公布，3月美国政府财政预算赤字1,760亿美元，因财政支出超过收入。 当前值 前次值 失业率(%) 4.5 (3月) 4.7 (2月修正值) 非农业就业岗位(万) 增加9.8 (3月) 增加21.9 (2月修正值) 平均时薪(%) +0.2 (3月) +0.3 (2月修正值) 消费者物价指数(CPI)(%) +0.1 (2月)
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