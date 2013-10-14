《分析》美联储推迟缩减货币刺激，对新兴国家恐弊大于利

**求人不如求己**

但一些分析师称，相比把希望寄托在美联储避免市场动荡的能力上，新兴市场最好还是促进自身经济发展。

“开始缩减购债后，谁的日子都不会好过，”Schroders Plc的James Barrineau表示。“我们将看到市场波动加剧。”James Barrineau管理规模18.9亿美元的新兴市场债券投资。

“认为过渡期会一帆风顺是一种误导，”他说。

新兴国家应对美国借款成本上升的准备工作比以往要充分，但他们仍需要实施改革以强化自身经济。

十年来，商品价格处在高位、全球流动性提高，加之经济快速成长使数千万人口脱贫，这些因素支撑了土耳其、墨西哥和巴西等国的财政和经济。

但这些全球经济成长的引擎在过去几年失去动能，因放宽劳动法和引进长期投资的结构性改革滞后。

“我认为给新兴国家施加一些压力有利于推动他们做出必要的努力，”高盛首席拉美分析师Alberto Ramos表示。“找到促进经济成长的内在力量总比借力于全球高流动性要好。”

若不进行这些改革，如果美联储缩减刺激拖延太久，到后来决定大幅修正政策，那么新兴国家可能很受伤。

“当美联储意识到他们需要缩减刺激举措时会有点晚了，所以他们可能需要加速退出，”巴西最大的民间部门银行Itau Unibanco首席分析师Ilan Goldfajn表示。“如果行动得有点晚，然后加速行动，可能给新兴国家带来真正的灾难。”(完) (编译 隋芬/李爽 审校 艾茂林)