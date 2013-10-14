《交易视点》资金面宽松，债券及IRS收益率下行概率较大--广发银行

路透上海10月14日 - 中国广发银行发布最新银行间市场周报认为，预期本周准备金退款规模较大，资金面偏宽松将推动债券和REPO IRS收益率下行概率增大。

而从上周情况看，国债曲线已经有所陡峭，长端上行后未见回落，显示资金宽松对短端影响更明显。所以，中短端国债，金融债依然是较好的买入品种。

建议交易类资金继续关注5年以下国债和金融债品种，并回避高等级信用债，如中票等；如果IRS继续下行接近3.9%时，可以考虑支付rpeo IRS固定利率，Shibor IRS则更适合支付长端固定利率。

**资金面预期宽松**

本周将迎来大量经济数据发布，换做以往，数据会明显影响市场，但今年以来，这种影响小了很多。市场更多的关注前瞻性数据，如PMI新订单、公开市场操作量，以及国外数据和大宗商品价格等。所以此次虽然是季度数据发布，但影响力度一般，目前最需要关注的仍然是资金面.

本周公开市场到期净回笼490亿，逆回购操作会继续，并继续缩量，预计准备金退缴的规模一般在千亿以上，所以资金是偏宽松的。不过有一点，目前实际的资金供求与回购利率并不相符，R007在4.25%偏高。未来逐步回落到3.8%至4.0%左右是比较合理的。

基于对资金面的宽松判断，债券利率向下的概率更大。尤其是中短端。从上周情况看，国债曲线已经有所陡峭，长端上行后未见回落，显示资金宽松对短端影响更明显。所以，中短端国债，金融债依然是较好的买入品种。

而信用债的信用利差继续保持低位，短期内不宜过多参与。IRS同样受到资金宽松的影响，下行概率更大，repo IRS下降幅度要大于shibor IRS，可以做窄两者basis。不过由于有3.9%的逆回购利率存在，repo IRS短期内下行空间有限，在接近3.90%时可以尝试支付固定利率。Shibor IRS曲线一直倒挂，对于长端来说，支付固定依然是不错的选择。

**IRS料宽幅波动**

上周IRS波动幅度更大，影响因素与债券类似，同样是资金面，不过最终利率基本与节前一致。市场在缺乏方向的环境下，很难朝着一个方向走很远，所以宽幅波动是不可避免的。在上周R007高达4.5%的时刻，repo IRS 1y不到4.0%，显示多数机构认为资金紧张和回购利率高企是暂时的。

本周，预期市场会验证上面提到的这一点。资金面会从目前的平衡逐渐向宽松过渡，R007有希望稳定在3.8%至4.0%水平。repo IRS从目前3.97%的位置下行的空间不到10bp，因为毕竟有3.9%的逆回购利率支撑，而且央行维稳的思路会将资金面控制在平衡位置，不会过于宽松。

Shibor则一直保持倒挂，由于fixing稳定，所以曲线比repo更加稳定，推荐如果IRS继续下行接近3.9%时，可以考虑支付rpeo IRS固定利率，Shibor IRS则更适合支付长端固定利率。当然，由于目前IRS的震荡走势，所以一旦IRS大幅上涨，可以选择收取短端固定利率.（完）