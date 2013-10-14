台湾汇市：台币/美元早盘实质交投走弱，关注美国债务违约问题

金属期市：期铜跌至三个月低位，受地缘政治紧张局势打压
路透伦敦4月12日 - 期铜周三跌至三个月低位，因金融市场普遍出现的短暂反弹失去动能，地缘政治局势紧张，美国需求得到提振的预期减弱，均给价格带来压力。
路透台北10月14日 - 台币兑美元 周一早盘趋升，但实际交投偏弱。交易员表示，市场对美国财政问题的观望态度依旧浓厚，加以今日香港、日本金融市场休市，台币交投气氛冷清，并不热络。
汇银人士指出，台股 盘中下跌约0.9%，走势疲弱；而台币盘中也见到少量外资汇出，出口商虽亦少量卖出美元，但挂单价格偏高。整体而言，盘初的成交并不踊跃。
今日盘初台币兑美元主要交投在29.405-29.425。上交易日台币兑美元实质交易区间在29.355-29.412。
海外无本金交割远期外汇(NDF) 市场方面，美元/台币各天期折价幅度较上日微幅扩大，当地时间10:08，美元/台币指标一个月期 报价约在29.307/325间，上日收盘在29.250。
本地时间10:09时，受央行上日尾盘作价影响，台北外汇中心 台币兑美元升8.1分报29.409。
交易员观察市场最新动态：
* 台股 盘初走疲，近10:00台股下跌0.9%报8,274.16点
* 出口商盘初卖单挂价稍高；外资盘初小幅汇出
* 本地时间09:52，台北外汇成交量0.57亿美元，上交易日10时左右约1.35亿美元
交易员预测今日集中交易区间：
* 29.35-29.45
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路透伦敦4月12日 - 期铜周三跌至三个月低位，因金融市场普遍出现的短暂反弹失去动能，地缘政治局势紧张，美国需求得到提振的预期减弱，均给价格带来压力。
路透伦敦4月12日 - 英镑兑美元周三上涨，此前公布的英国薪资增长数据好于预期，投资人对英国决定退欧可能冲击经济的担忧有所缓解。
路透4月12日 - 以下为东京工业品交易所(TOCOM)期胶各合约周三晚 盘收市价： 合约 日盘 成交量 晚盘 成交量 * 4月 265.0 58 266.2 12 * 5月 248.5 108 249.5 11 * 6月 236.0 202 236.9 54 * 7月 229.5 503 229.9 87 * 8月 223.2 1362 224.2 313 * 9月 219.7 5624 220.5 1096 TOCOM将晚盘视作第二日交易的一部分，因此当日0630GMT的报价是 当日官方收盘价。 TOCOM在2009年5月7日推出新的交易平台，并在0800GMT-1400GMT之间 增加了晚盘。橡胶晚盘交易时间为0800-1000GMT。(完) (编