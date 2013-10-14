台湾汇市：台币/美元早盘实质交投走弱，关注美国债务违约问题

路透台北10月14日 - 台币兑美元 周一早盘趋升，但实际交投偏弱。交易员表示，市场对美国财政问题的观望态度依旧浓厚，加以今日香港、日本金融市场休市，台币交投气氛冷清，并不热络。

汇银人士指出，台股 盘中下跌约0.9%，走势疲弱；而台币盘中也见到少量外资汇出，出口商虽亦少量卖出美元，但挂单价格偏高。整体而言，盘初的成交并不踊跃。

今日盘初台币兑美元主要交投在29.405-29.425。上交易日台币兑美元实质交易区间在29.355-29.412。

海外无本金交割远期外汇(NDF) 市场方面，美元/台币各天期折价幅度较上日微幅扩大，当地时间10:08，美元/台币指标一个月期 报价约在29.307/325间，上日收盘在29.250。

本地时间10:09时，受央行上日尾盘作价影响，台北外汇中心 台币兑美元升8.1分报29.409。

交易员观察市场最新动态：

* 台股 盘初走疲，近10:00台股下跌0.9%报8,274.16点

* 出口商盘初卖单挂价稍高；外资盘初小幅汇出

* 本地时间09:52，台北外汇成交量0.57亿美元，上交易日10时左右约1.35亿美元

交易员预测今日集中交易区间：

* 29.35-29.45

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