台湾债市：指标五年券殖利率走跌，受空单最后回补日带动

金属期市：期铜跌至三个月低位，受地缘政治紧张局势打压
路透伦敦4月12日 - 期铜周三跌至三个月低位，因金融市场普遍出现的短暂反弹失去动能，地缘政治局势紧张，美国需求得到提振的预期减弱，均给价格带来压力。
路透台北10月14日 - 台湾指标五年期公债102/11期 周一在发行前交易殖利率走跌，修正上周五的弹幅。主要今天是该券发行前的最后回补日，部分在周五作空的交易商今日面临回补压力，令殖利率修正下行。
交易员指出，证券商上周三在五年券标债中得标了53.5%的公债，市场认为因证券商持券比例高，或影响殖利率趋向震荡。然而部分交易员不认同这类看法，认为证券商持券比例仍不影响中期观点，即美债不易违约，美国10年公债短期不易再回到3.0%的重要关卡，因此五年券殖利率有向下修正空间。
〞债务违约这类议题已看多了，今天主要还是空单回补的压力。〞一位证券商交易员表示。
台湾央行上周三公布五年期公债102/11 得标利率为1.150%，落在市场预估区间的下限，其中银行业得标比重38.17%、证券业53.5%、票券业8.33%。 该券将在明日正式发行。
美国11月底和12月到期的国库券收益率上周五跳升，投资人担心是否能达成上调举债上限协议，以消除违约的风险。指标10年期公债 收益率报2.69%。
观察市场最新动态：
* 五年期公债今日为空单最后回补日
* 上周五交易中五年公债殖利率可能过份弹升
* 五年走势和10年期102/10 走势略不同，显示五年券此前过度偏空
* 中期观点押注美债10年期殖利率不会弹过3%，有利五年券向下修正空间
* 明日五年券正式发行后，多空再度交手
预估指标公债今日主要交投区间：
* 102/11：1.14-1.16%
本地时间10:18时最新报价：
* 102/11期公债发行前交易殖利率跌1.84基点报1.1599%。
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* 专题新闻快速浏览--中国9月出口意外下滑 (完) (记者 林妙容; 审校 张喜良)
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路透4月12日 - 以下为东京工业品交易所(TOCOM)期胶各合约周三晚 盘收市价： 合约 日盘 成交量 晚盘 成交量 * 4月 265.0 58 266.2 12 * 5月 248.5 108 249.5 11 * 6月 236.0 202 236.9 54 * 7月 229.5 503 229.9 87 * 8月 223.2 1362 224.2 313 * 9月 219.7 5624 220.5 1096 TOCOM将晚盘视作第二日交易的一部分，因此当日0630GMT的报价是 当日官方收盘价。 TOCOM在2009年5月7日推出新的交易平台，并在0800GMT-1400GMT之间 增加了晚盘。橡胶晚盘交易时间为0800-1000GMT。(完) (编