台湾债市：指标五年券殖利率走跌，受空单最后回补日带动

路透台北10月14日 - 台湾指标五年期公债102/11期 周一在发行前交易殖利率走跌，修正上周五的弹幅。主要今天是该券发行前的最后回补日，部分在周五作空的交易商今日面临回补压力，令殖利率修正下行。

交易员指出，证券商上周三在五年券标债中得标了53.5%的公债，市场认为因证券商持券比例高，或影响殖利率趋向震荡。然而部分交易员不认同这类看法，认为证券商持券比例仍不影响中期观点，即美债不易违约，美国10年公债短期不易再回到3.0%的重要关卡，因此五年券殖利率有向下修正空间。

〞债务违约这类议题已看多了，今天主要还是空单回补的压力。〞一位证券商交易员表示。

台湾央行上周三公布五年期公债102/11 得标利率为1.150%，落在市场预估区间的下限，其中银行业得标比重38.17%、证券业53.5%、票券业8.33%。 该券将在明日正式发行。

美国11月底和12月到期的国库券收益率上周五跳升，投资人担心是否能达成上调举债上限协议，以消除违约的风险。指标10年期公债 收益率报2.69%。

观察市场最新动态：

* 五年期公债今日为空单最后回补日

* 上周五交易中五年公债殖利率可能过份弹升

* 五年走势和10年期102/10 走势略不同，显示五年券此前过度偏空

* 中期观点押注美债10年期殖利率不会弹过3%，有利五年券向下修正空间

* 明日五年券正式发行后，多空再度交手

预估指标公债今日主要交投区间：

* 102/11：1.14-1.16%

本地时间10:18时最新报价：

* 102/11期公债发行前交易殖利率跌1.84基点报1.1599%。

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