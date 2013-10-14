版本:
中国
亚洲 | 2013年 10月 14日 星期一 10:55 BJT

《全球市场》亚股下跌而日圆上涨，因美国债务违约风险逼近

美元指数 略微走软。

大宗商品市场方面，金价 跌0.2%至每盎司略低于1,270美元，扩大上周2.9%的跌幅。

布兰特原油 下滑0.2%至每桶约111美元，因担心美国债务僵局和中国经济成长放缓将打压需求。

“中国仍将面临沉重的外部阻力，尽管国内需求复苏在提升进口增长，”汇丰在出口数据报告中称。

“中国应维持宽松货币政策，并推行结构性改革以维持内需带动的经济复苏，”汇丰补充称。(完) (编译/审校 郑茵/张若琪/石冠兰/李爽/戴素萍/孙茉莉/张涛)
我们的标准: 汤森路透“信任原则

更多 亚洲

热门文章

编辑推荐

文章推荐