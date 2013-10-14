韩国股市：外资料连续第32天买超，但有关中国和美国疑虑或限制涨幅

金属期市：期铜跌至三个月低位，受地缘政治紧张局势打压
路透伦敦4月12日 - 期铜周三跌至三个月低位，因金融市场普遍出现的短暂反弹失去动能，地缘政治局势紧张，美国需求得到提振的预期减弱，均给价格带来压力。
路透首尔10月14日 - 外资周一可望连续第32天买超韩国股票，但韩股涨幅或将受限，原因在于美国债务违约疑虑以及中国出口数据让人失望。
外资周一早盘买进692亿韩元(6,459万美元)韩国股票，支撑大盘。
0150 GMT，韩国综合股价指数(KOSPI) 下跌0.1%至2,022.44点，此前曾触及盘中高点2,026.79点。
“韩国两大出口市场美国和中国传出的消息令人担忧，打压市场人气，”LIG Investment & Securities分析师Ted Oh称。
美国参议院为结束财政危机而进行的磋商周日出现进展迹象，但无法保证马上能结束美国联邦政府部分关门局面，并避免发生债务违约。
中国9月出口同比再现下滑令人意外，但从绝对值来看9月出口数据并不算低，出现负增长主要是受高基数效应、欧美复苏缓慢等因素影响。业内人士认为，9月出口数据或是年内底点，未来出口还是会稳步发展，今年全年实现进出口增长8%的目标仍有希望。
韩国能源和化学类股 表现突出，此前韩国能源部周日表示，同意将核能发电比例降至整体发电量的22-29%，先前政府计划到2030年这一比例占到41%。
三千里(Samchully) 和Korea District Heating Corp 分别上涨1.5%和3.9%，因预期政策改变可能提振其未来营收。
Korea Gas Corp(KOGAS) 也上涨5.2%。(完)
路透伦敦4月12日 - 期铜周三跌至三个月低位，因金融市场普遍出现的短暂反弹失去动能，地缘政治局势紧张，美国需求得到提振的预期减弱，均给价格带来压力。
路透伦敦4月12日 - 英镑兑美元周三上涨，此前公布的英国薪资增长数据好于预期，投资人对英国决定退欧可能冲击经济的担忧有所缓解。
路透4月12日 - 以下为东京工业品交易所(TOCOM)期胶各合约周三晚 盘收市价： 合约 日盘 成交量 晚盘 成交量 * 4月 265.0 58 266.2 12 * 5月 248.5 108 249.5 11 * 6月 236.0 202 236.9 54 * 7月 229.5 503 229.9 87 * 8月 223.2 1362 224.2 313 * 9月 219.7 5624 220.5 1096 TOCOM将晚盘视作第二日交易的一部分，因此当日0630GMT的报价是 当日官方收盘价。 TOCOM在2009年5月7日推出新的交易平台，并在0800GMT-1400GMT之间 增加了晚盘。橡胶晚盘交易时间为0800-1000GMT。(完) (编