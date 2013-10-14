韩国汇市：韩元持稳，投资者关注美国债务谈判进展

美国参议院周末继续协商如何结束财政危机，但仍不确定能否以及何时达成协议来避免债务违约，因此投资者保持谨慎，尽管一些人乐观认为美国能够设法避免违约。

但外资继续买入韩股，为韩元提供支撑。韩元依旧在亚洲货币中表现出色，因该国强劲的经济基本面使之不同于本地区其它麻烦更大的国家。

“目前没有什么因素触发美元反弹，但也没有太多的动力推高韩元，”一位本地银行交易员说，今日余下时间市场可能陷于区间波动。

三年期公债9月合约 跌0.03点至105.74，回吐上周五的多数涨幅，因美国债务上限和政府预算谈判仍存在不确定性。

0210GMT 上日收市价

---------------------------------------------------------

韩元/美元 1,072.3 1,071.4

日圆/韩元 10.9075/148 10.8616

韩国公债期货* 105.74 105.77

韩国综合股价指数 2,023.61 2,024.90

---------------------------------------------------------

注: * 为三年期公债近月期约报价。(完)

全球汇市简讯 英文汇市简讯页面

汇市主要消息预告 汇市技术面解析

国际汇市报导 汇率路透调查

所有外汇新闻 指标利率一览

美加经济指标预测 欧洲经济指标预测

英镑报导 瑞郎报导

澳元报导 加元报导

人民币报导 台币报导

南非兰特报导 拉美货币报导

亚洲盘现汇报价 欧洲盘现汇报价