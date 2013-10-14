韩国汇市：韩元持稳，投资者关注美国债务谈判进展

金属期市：期铜跌至三个月低位，受地缘政治紧张局势打压
路透伦敦4月12日 - 期铜周三跌至三个月低位，因金融市场普遍出现的短暂反弹失去动能，地缘政治局势紧张，美国需求得到提振的预期减弱，均给价格带来压力。
美国参议院周末继续协商如何结束财政危机，但仍不确定能否以及何时达成协议来避免债务违约，因此投资者保持谨慎，尽管一些人乐观认为美国能够设法避免违约。
但外资继续买入韩股，为韩元提供支撑。韩元依旧在亚洲货币中表现出色，因该国强劲的经济基本面使之不同于本地区其它麻烦更大的国家。
“目前没有什么因素触发美元反弹，但也没有太多的动力推高韩元，”一位本地银行交易员说，今日余下时间市场可能陷于区间波动。
三年期公债9月合约 跌0.03点至105.74，回吐上周五的多数涨幅，因美国债务上限和政府预算谈判仍存在不确定性。
0210GMT 上日收市价
---------------------------------------------------------
韩元/美元 1,072.3 1,071.4
日圆/韩元 10.9075/148 10.8616
韩国公债期货* 105.74 105.77
韩国综合股价指数 2,023.61 2,024.90
---------------------------------------------------------
注: * 为三年期公债近月期约报价。(完)
全球汇市简讯 英文汇市简讯页面
汇市主要消息预告 汇市技术面解析
国际汇市报导 汇率路透调查
所有外汇新闻 指标利率一览
美加经济指标预测 欧洲经济指标预测
英镑报导 瑞郎报导
澳元报导 加元报导
人民币报导 台币报导
南非兰特报导 拉美货币报导
亚洲盘现汇报价 欧洲盘现汇报价
纽约盘现汇报价 全部现汇报价 (编译 李春喜/郑茵； 审校 侯向明/高琦)
路透伦敦4月12日 - 期铜周三跌至三个月低位，因金融市场普遍出现的短暂反弹失去动能，地缘政治局势紧张，美国需求得到提振的预期减弱，均给价格带来压力。
路透伦敦4月12日 - 英镑兑美元周三上涨，此前公布的英国薪资增长数据好于预期，投资人对英国决定退欧可能冲击经济的担忧有所缓解。
路透4月12日 - 以下为东京工业品交易所(TOCOM)期胶各合约周三晚 盘收市价： 合约 日盘 成交量 晚盘 成交量 * 4月 265.0 58 266.2 12 * 5月 248.5 108 249.5 11 * 6月 236.0 202 236.9 54 * 7月 229.5 503 229.9 87 * 8月 223.2 1362 224.2 313 * 9月 219.7 5624 220.5 1096 TOCOM将晚盘视作第二日交易的一部分，因此当日0630GMT的报价是 当日官方收盘价。 TOCOM在2009年5月7日推出新的交易平台，并在0800GMT-1400GMT之间 增加了晚盘。橡胶晚盘交易时间为0800-1000GMT。(完) (编