更新版 1-新债招标：中国三年期地方债利率高于二级，然整体需求尚可

* 三年地方债利率4.25%，高于二级

* 投标倍数1.6倍，机构参与度略好

* 资金面趋稳市况下，绝对收益尚可 (新增评论和细节)

路透上海10月14日 - 中国财政部周一代理发行的三年期地方债，中标利率明显高于二级市场水平,由于绝对收益尚可，在目前银行间资金面趋稳的市况下，机构地方债参与度较之前略有提高，但鉴于一二级市场利差保护逐渐减弱，及本周新债供给压力仍存，投标结果偏中性。

业内人士稍早透露，中国财政部代理招标的三年期固息地方债中标利率4.25%，投标倍数为1.60倍。

“(地方债)绝对收益高，都是投资的量，从投标倍数来看，算不错了，”上海一银行交易员表示。

不过，北京一券商交易员则认为，近期银行间资金面稍宽了，所以一二级市场保护利差在缩小，荷兰式招标由于没有边际收益，相比于其它新债品种，地方债机构参与的绝对数量仍不高。

中国银行间市场周一早盘主要回购加权利率 走势稍有分化，其中隔夜加权利率走升而七天及14天期明显下行。

中国固息地方债到期收益率曲线 显示，三年地方债到期收益率最新报4.1927%。二级市场上，同期限地方债139107最新估值收益率 在4.1789%。

此次为财政部代理发行的今年第11期地方债，招标金额为216亿元人民币，发行主体包括河北、辽宁、大连、吉林、宁波、青岛和宁夏，额度分别为64亿元、42亿元、10亿元、54亿元、12亿元、10亿元和24亿元。

该期债采用单一价格招标方式，标的为利率。10月15日开始计息，10月15日至10月17日进行分销，10月21日起上市交易。发行手续费为承销面值的0.05%。

2013年地方政府债规模计划为3,500亿元，较去年增长40%。2012年中国的地方政府共计发行了2,500亿元的债券，期限分三年、五年和七年三种。其中财政部代理发行金额2,211亿元，上海等四地自行发债额289亿元。