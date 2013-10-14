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亚洲 | 2013年 10月 14日 星期一 11:01 BJT

台湾股市：盘中下跌，半导体及科技类股挫低

路透台北10月14日 - 台湾股市周一早盘盘中下跌0.5%，因美国债务上限协商仍陷僵局，且有报导称iPhone减产，导致投资者情绪紧张。

加权股价指数 跌43.06点至8306.31点，表现不及周边股市，且为连续第四日下滑。上周五挫跌0.69%。

半导体类股 跌0.6，科技类股 跌0.75%。

据晋昂投顾总经理洪瑞泰，一媒体报导称，苹果将iPhone 5C产量减半，推动零件厂商股价下跌。

苹果外壳供应商铠胜控股 重挫6.73%，面板厂商宸鸿 和显示屏厂商群创光电 跌幅分别为6.6%和5.1%。(完)
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