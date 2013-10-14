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货币新闻 | 2013年 10月 14日 星期一 16:05 BJT

表格：LME金属库存最新变化--10月14日

路透伦敦10月14日 - 伦敦金属交易所(LME)今日库存变化如下(单位
为吨)：

    品种        最新库存           变动
    铜          508,575            -750
    锡           12,780             -50
    铅          235,675          -1,050
    锌          990,225          -3,225
    铝        5,321,450          -6,950
    镍          228,186            -684
    铝合金       61,500            持平
    NASAAC      107,340            -560
    
    注：NASAAC为北美特种铝合金。(完)
      
    LME金属库存数据 <0#LME-STOCKS>

 品  库存数据   库存分布        品种     库存数据    库存分布
 种                                                  
 铜  <MCU-STOC  <0#MCUSTX-LOC-  铅       <MPB-STOCK  <0#MPBSTX-LOC-G
     KS>        GRD>                     S>          RD>
 铝  <MAL-STOC  <0#MALSTX-LOC-  锡       <MSN-STOCK  <0#MSNSTX-LOC-G
     KS>        GRD>                     S>          RD>
 锌  <MZN-STOC  <0#MZNSTX-LOC-  铝合金   <MAA-STOCK  <0#MAASTX-LOC-G
     KS>        GRD>                     S>          RD>
 镍  <MNI-STOC  <0#MNISTX-LOC-  NASAA    <MNA-STOCK  <0#MNASTX-LOC-G
     KS>        GRD>                     S>          RD>
 
 (编译 蔡美珍；审校 王洋)
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