表格：LME金属库存最新变化--10月14日

标题新闻：截至4月11日当周美国货币市场基金资产减少34.6亿美元，至2.615万亿美元-iMoneyNet
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路透伦敦10月14日 - 伦敦金属交易所(LME)今日库存变化如下(单位 为吨)： 品种 最新库存 变动 铜 508,575 -750 锡 12,780 -50 铅 235,675 -1,050 锌 990,225 -3,225 铝 5,321,450 -6,950 镍 228,186 -684 铝合金 61,500 持平 NASAAC 107,340 -560 注：NASAAC为北美特种铝合金。(完) LME金属库存数据 <0#LME-STOCKS> 品 库存数据 库存分布 品种 库存数据 库存分布 种 铜 <MCU-STOC <0#MCUSTX-LOC- 铅 <MPB-STOCK <0#MPBSTX-LOC-G KS> GRD> S> RD> 铝 <MAL-STOC <0#MALSTX-LOC- 锡 <MSN-STOCK <0#MSNSTX-LOC-G KS> GRD> S> RD> 锌 <MZN-STOC <0#MZNSTX-LOC- 铝合金 <MAA-STOCK <0#MAASTX-LOC-G KS> GRD> S> RD> 镍 <MNI-STOC <0#MNISTX-LOC- NASAA <MNA-STOCK <0#MNASTX-LOC-G KS> GRD> S> RD> (编译 蔡美珍；审校 王洋)
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美国劳工部周三公布：美国3月进口物价较前月下降0.2%，预估为下降0.2%，3月出口物价较前月上升0.2%，预估为上 升0.1%。 美国财政部周三公布，3月美国政府财政预算赤字1,760亿美元，因财政支出超过收入。 当前值 前次值 失业率(%) 4.5 (3月) 4.7 (2月修正值) 非农业就业岗位(万) 增加9.8 (3月) 增加21.9 (2月修正值) 平均时薪(%) +0.2 (3月) +0.3 (2月修正值) 消费者物价指数(CPI)(%) +0.1 (2月)
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