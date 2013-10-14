中国金融：东亚银行和汇丰银行在上海自贸区支行获批--新闻稿

金属期市：期铜跌至三个月低位，受地缘政治紧张局势打压
路透伦敦4月12日 - 期铜周三跌至三个月低位，因金融市场普遍出现的短暂反弹失去动能，地缘政治局势紧张，美国需求得到提振的预期减弱，均给价格带来压力。
路透北京10月14日 - 中国上海自贸区第二批入驻外资银行名单。汇丰银行(中国)有限公司和东亚银行（中国）有限公司上周末分别宣布，筹建中国（上海）自由贸易试验区支行已获监管机构批准。
汇丰银行新闻稿并称，预期其自贸区支行将于2014年初开业，在开业初期将侧重面向企业客户提供国际化的银行服务。
东亚银行新闻稿，将利用其母行作为香港最大的独立本地银行的网络优势，以及覆盖香港、大中华其它地区、东南亚、英国和美国庞大的国际网络和国际化的金融服务优势，为海内外客户提供优质的金融服务。
日前国务院公布上海自贸区总体方案，包括支持在自贸区内设立外资银行和中外合资银行。截至目前，获准进入自贸区开展业务的外资银行已增至四家，另外两家分别为花旗、星展银行。（完） (发稿 张胜男; 审校 杨淑祯)
路透伦敦4月12日 - 期铜周三跌至三个月低位，因金融市场普遍出现的短暂反弹失去动能，地缘政治局势紧张，美国需求得到提振的预期减弱，均给价格带来压力。
路透伦敦4月12日 - 英镑兑美元周三上涨，此前公布的英国薪资增长数据好于预期，投资人对英国决定退欧可能冲击经济的担忧有所缓解。
路透4月12日 - 以下为东京工业品交易所(TOCOM)期胶各合约周三晚 盘收市价： 合约 日盘 成交量 晚盘 成交量 * 4月 265.0 58 266.2 12 * 5月 248.5 108 249.5 11 * 6月 236.0 202 236.9 54 * 7月 229.5 503 229.9 87 * 8月 223.2 1362 224.2 313 * 9月 219.7 5624 220.5 1096 TOCOM将晚盘视作第二日交易的一部分，因此当日0630GMT的报价是 当日官方收盘价。 TOCOM在2009年5月7日推出新的交易平台，并在0800GMT-1400GMT之间 增加了晚盘。橡胶晚盘交易时间为0800-1000GMT。(完) (编