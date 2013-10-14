《独家新闻》美国CFTC加紧准备仓位限制新规，部分内容更加严格

路透华盛顿10月11日 - 两位了解内情的消息人士表示，美国衍生品监管机构正在最后敲定一项新规，以遏制商品市场中持有大型仓位的投机客的活动。新规在某些方面比原有规定更加严格。

消息人士称，美国商品期货交易委员会(CFTC)主席詹斯勒(Gary Gensler)希望赶在其任期于12月结束前敲定修改后的规定，即便CFTC的律师还在准备为去年被美国一家法院驳回的仓位限制规定最初版本作辩护。

“詹斯勒希望在他离任前完成此事，”一位消息人士表示，他要求匿名，因为没有对媒体发言的授权。

在2010年为防止金融危机重演而出台的多德-弗兰克改革法案中，仓位限制规定是最有争议的内容之一。

美国联邦地区法院此前的判决称，CFTC未能证明有必要增加仓位限制规定。第一名消息人士称，修改后的规定将包含更好的法律正当理由。新规将更好地权衡成本与带来的好处，以支持规定背后的经济学原理。

新规中规定，对于持有大型仓位的公司，若银行的持股比例介于10-50%之间，且能够证明其没有这些公司的控股权，则这些公司可免受新规约束，从而去除了银行在法庭上极力反对的一个重要因素。

第一位消息人士表示，规定的最初版本将银行持股比例界限设在10%，业界认为这一规定“太严厉”。消息人士指出，如果持股比例高于50%，仍有可能免受新规约束，但需得到CFTC的明确批准。

这可能安抚高盛 和巴克莱 等银行业者，他们此前在法庭上表示，要加总在这些企业中的持股比例导致合规成本过高。

CFTC原本预计将在本月底就新规投票，然后最终敲定新规；但由于美国联邦政府部分关门，投票能否如期举行存疑。

两位消息人士都强调指出，新规还不是最终版本，其中的细节还有可能修改；但他们似乎也相信，一旦CFTC重新开门，新规将很快获得通过。CFTC在关门期间不对该机构的任何活动置评，因为几乎所有雇员都在无薪休假。

第一位消息人士称，新规中另一处重要的修改对于嘉吉 和邦吉 等大型商品交易商不太有利。根据旧版本，这些交易商的“预期性对冲”操作可免受影响，但新规将此视为投机行为，因为大型交易商基本上并非终端用户。“预期性对冲”指的是为未来的现货交易进行对冲的衍生品。