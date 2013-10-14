新闻稿：中国9月PPI同比下降1.3%，环比涨0.2%--国家统计局

据测算，在9月份-1.3%的全国工业生产者出厂价格总水平同比降幅中，去年价格变动的翘尾因素约为0，新涨价因素约为-1.3个百分点。 二、工业生产者价格环比变动情况 工业生产者出厂价格中，生产资料出厂价格环比上涨0.3%。其中，采掘工业价格上涨0.6%，原材料工业价格上涨0.6%，加工工业价格上涨0.1%。生活资料价格环比上涨0.1%。其中，食品价格上涨0.3%，衣着价格上涨0.2%，一般日用品和耐用消费品价格均持平（涨跌幅度为0）。 工业生产者购进价格中，农副产品类价格环比上涨0.4%，燃料动力类价格上涨0.3%，黑色金属材料类和化工原料类价格均上涨0.2%。(完) (整理 宿泱韫; 审校 曾祥进)