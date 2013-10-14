版本:
中国
亚洲 | 2013年 10月 14日 星期一 11:28 BJT

新闻稿：中国9月PPI同比下降1.3%，环比涨0.2%--国家统计局

路透北京10月14日 - 以下为中国国家统计局周一发布的“2013年9月份工业生产者价格变动情况”新闻稿：

2013年9月份，全国工业生产者出厂价格同比下降1.3%，环比上涨0.2%。工业生产者购进价格同比下降1.6%，环比上涨0.2%。1-9月平均，工业生产者出厂价格同比下降2.1%，工业生产者购进价格同比下降2.2%。 　　一、工业生产者价格同比变动情况

　　工业生产者出厂价格中，生产资料价格同比下降1.7%，影响全国工业生产者出厂价格总水平下降约1.32个百分点。其中，采掘工业价格下降4.0%，原材料工业价格下降2.0%，加工工业价格下降1.4%。生活资料价格同比下降0.1%。其中，食品价格上涨0.4%，衣着价格上涨1.0%，一般日用品价格下降0.6%，耐用消费品价格下降0.9%。 　　工业生产者购进价格中，有色金属材料及电线类价格同比下降5.7%，燃料动力类价格下降3.0%，化工原料类价格下降2.2%，黑色金属材料类价格下降1.4%；农副产品类价格上涨1.4%，纺织原料类价格上涨0.7%。

　　据测算，在9月份-1.3%的全国工业生产者出厂价格总水平同比降幅中，去年价格变动的翘尾因素约为0，新涨价因素约为-1.3个百分点。 　二、工业生产者价格环比变动情况 　　工业生产者出厂价格中，生产资料出厂价格环比上涨0.3%。其中，采掘工业价格上涨0.6%，原材料工业价格上涨0.6%，加工工业价格上涨0.1%。生活资料价格环比上涨0.1%。其中，食品价格上涨0.3%，衣着价格上涨0.2%，一般日用品和耐用消费品价格均持平（涨跌幅度为0）。 　　工业生产者购进价格中，农副产品类价格环比上涨0.4%，燃料动力类价格上涨0.3%，黑色金属材料类和化工原料类价格均上涨0.2%。(完) (整理 宿泱韫; 审校 曾祥进)
我们的标准: 汤森路透“信任原则

更多 亚洲

热门文章

编辑推荐

文章推荐