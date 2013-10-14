新闻稿：中国9月PPI同比下降1.3%，环比涨0.2%--国家统计局

金属期市：期铜跌至三个月低位，受地缘政治紧张局势打压
路透伦敦4月12日 - 期铜周三跌至三个月低位，因金融市场普遍出现的短暂反弹失去动能，地缘政治局势紧张，美国需求得到提振的预期减弱，均给价格带来压力。
路透北京10月14日 - 以下为中国国家统计局周一发布的“2013年9月份工业生产者价格变动情况”新闻稿：
2013年9月份，全国工业生产者出厂价格同比下降1.3%，环比上涨0.2%。工业生产者购进价格同比下降1.6%，环比上涨0.2%。1-9月平均，工业生产者出厂价格同比下降2.1%，工业生产者购进价格同比下降2.2%。 一、工业生产者价格同比变动情况
工业生产者出厂价格中，生产资料价格同比下降1.7%，影响全国工业生产者出厂价格总水平下降约1.32个百分点。其中，采掘工业价格下降4.0%，原材料工业价格下降2.0%，加工工业价格下降1.4%。生活资料价格同比下降0.1%。其中，食品价格上涨0.4%，衣着价格上涨1.0%，一般日用品价格下降0.6%，耐用消费品价格下降0.9%。 工业生产者购进价格中，有色金属材料及电线类价格同比下降5.7%，燃料动力类价格下降3.0%，化工原料类价格下降2.2%，黑色金属材料类价格下降1.4%；农副产品类价格上涨1.4%，纺织原料类价格上涨0.7%。
据测算，在9月份-1.3%的全国工业生产者出厂价格总水平同比降幅中，去年价格变动的翘尾因素约为0，新涨价因素约为-1.3个百分点。 二、工业生产者价格环比变动情况 工业生产者出厂价格中，生产资料出厂价格环比上涨0.3%。其中，采掘工业价格上涨0.6%，原材料工业价格上涨0.6%，加工工业价格上涨0.1%。生活资料价格环比上涨0.1%。其中，食品价格上涨0.3%，衣着价格上涨0.2%，一般日用品和耐用消费品价格均持平（涨跌幅度为0）。 工业生产者购进价格中，农副产品类价格环比上涨0.4%，燃料动力类价格上涨0.3%，黑色金属材料类和化工原料类价格均上涨0.2%。(完) (整理 宿泱韫; 审校 曾祥进)
路透伦敦4月12日 - 期铜周三跌至三个月低位，因金融市场普遍出现的短暂反弹失去动能，地缘政治局势紧张，美国需求得到提振的预期减弱，均给价格带来压力。
路透伦敦4月12日 - 英镑兑美元周三上涨，此前公布的英国薪资增长数据好于预期，投资人对英国决定退欧可能冲击经济的担忧有所缓解。
路透4月12日 - 以下为东京工业品交易所(TOCOM)期胶各合约周三晚 盘收市价： 合约 日盘 成交量 晚盘 成交量 * 4月 265.0 58 266.2 12 * 5月 248.5 108 249.5 11 * 6月 236.0 202 236.9 54 * 7月 229.5 503 229.9 87 * 8月 223.2 1362 224.2 313 * 9月 219.7 5624 220.5 1096 TOCOM将晚盘视作第二日交易的一部分，因此当日0630GMT的报价是 当日官方收盘价。 TOCOM在2009年5月7日推出新的交易平台，并在0800GMT-1400GMT之间 增加了晚盘。橡胶晚盘交易时间为0800-1000GMT。(完) (编