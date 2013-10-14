台湾债市：RP利率继续低位徘徊，市场交投意愿平平

路透台北10月14日 - 台湾债券市场附买回(RP)成交利率周一继续低位徘徊，市场资金平平，市况平稳。交易商指出，今日市场没有特殊紧缩或宽裕因素，周一一向市况相对平淡，市场积极交投的意愿不高，均以到期续作为主，不见投信及寿险积极找券。

一位证券商交易员表示，虽然明日有300亿公债的发行，对资金或产生挪移的需求，但市场资金充足，料不会影响RP利率，本周仍以持稳底部为主。

〞现在的资金缺口都很小，很快可以调平，就是旧有的利率续作。〞一证券商交易员说。

另一位票券商交易员也表示，票券商的资金缺口以较便宜的拆款因应比例提高，令以RP因应资金调度的持券部位低落，没有什么券源提供，利率也以维持客户往来为主，以不变应万变。

紧缩因素方面，今日有两年期存单发行、金额100亿台币；周二有300亿台币的五年期公债102/11期发行。公司债方面，周二有远传 50亿台币、亚昕5亿台币公司债交割。

证券商的公债和公司债附买回利率大致稳在上交易日水位；10天期公债的附买回利率区间在0.59-0.60%，少数成交于0.58%；一个月期公司债RP利率主要交投在0.68-0.70%，和上日相同。