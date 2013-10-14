台湾债市：RP利率继续低位徘徊，市场交投意愿平平

金属期市：期铜跌至三个月低位，受地缘政治紧张局势打压
路透伦敦4月12日 - 期铜周三跌至三个月低位，因金融市场普遍出现的短暂反弹失去动能，地缘政治局势紧张，美国需求得到提振的预期减弱，均给价格带来压力。
路透台北10月14日 - 台湾债券市场附买回(RP)成交利率周一继续低位徘徊，市场资金平平，市况平稳。交易商指出，今日市场没有特殊紧缩或宽裕因素，周一一向市况相对平淡，市场积极交投的意愿不高，均以到期续作为主，不见投信及寿险积极找券。
一位证券商交易员表示，虽然明日有300亿公债的发行，对资金或产生挪移的需求，但市场资金充足，料不会影响RP利率，本周仍以持稳底部为主。
〞现在的资金缺口都很小，很快可以调平，就是旧有的利率续作。〞一证券商交易员说。
另一位票券商交易员也表示，票券商的资金缺口以较便宜的拆款因应比例提高，令以RP因应资金调度的持券部位低落，没有什么券源提供，利率也以维持客户往来为主，以不变应万变。
紧缩因素方面，今日有两年期存单发行、金额100亿台币；周二有300亿台币的五年期公债102/11期发行。公司债方面，周二有远传 50亿台币、亚昕5亿台币公司债交割。
证券商的公债和公司债附买回利率大致稳在上交易日水位；10天期公债的附买回利率区间在0.59-0.60%，少数成交于0.58%；一个月期公司债RP利率主要交投在0.68-0.70%，和上日相同。
议价能力较强的主要大型票券商短天期公债附买回利率成交区间在0.45-0.57%不变；一个月内公司债RP利率交投主要在0.58-0.61%，一周内的极短天期则见成交0.55%，也与上日大致雷同。(完) (记者 林妙容; 审校 张喜良)
路透伦敦4月12日 - 期铜周三跌至三个月低位，因金融市场普遍出现的短暂反弹失去动能，地缘政治局势紧张，美国需求得到提振的预期减弱，均给价格带来压力。
路透伦敦4月12日 - 英镑兑美元周三上涨，此前公布的英国薪资增长数据好于预期，投资人对英国决定退欧可能冲击经济的担忧有所缓解。
路透4月12日 - 以下为东京工业品交易所(TOCOM)期胶各合约周三晚 盘收市价： 合约 日盘 成交量 晚盘 成交量 * 4月 265.0 58 266.2 12 * 5月 248.5 108 249.5 11 * 6月 236.0 202 236.9 54 * 7月 229.5 503 229.9 87 * 8月 223.2 1362 224.2 313 * 9月 219.7 5624 220.5 1096 TOCOM将晚盘视作第二日交易的一部分，因此当日0630GMT的报价是 当日官方收盘价。 TOCOM在2009年5月7日推出新的交易平台，并在0800GMT-1400GMT之间 增加了晚盘。橡胶晚盘交易时间为0800-1000GMT。(完) (编