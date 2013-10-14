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亚洲 | 2013年 10月 14日 星期一 13:14 BJT

《中国基金发行日程表》--10月14日

路透北京10月14日 - 以下为已公布发行期或正在发行的开放式基金:    
    
    名称           基金公司        托管行       发行时间         备注
 ================================================================================
 *民生加银         民生加银基金   建设银行      10/16-10/16
  现金宝货币

 *华润元大现金     华润元大基金   工商银行      10/14-10/25
  收益货币A/B

 *万家上证         万家基金       华夏银行      10/14-10/25
  380ETF

 *农银研究精选     农银汇理基金   建设银行      10/14-11/1
  灵活配置混合

 *招商瑞丰         招商基金       中国银行      10/14-11/1
  灵活配置混合

 *中银惠利纯债     中银基金       中信银行      10/14-11/5
  半年定期开放

 *安信永利信用     安信基金       农业银行      10/16-11/5
  定期开放A/C

 *博时灵活配置混合 博时基金       交通银行      10/9-11/6

 *广发亚太中高收益 广发基金       工商银行      10/14-11/8
  债券QDII人民币/美元

 *鹏华丰融         鹏华基金       交通银行      10/14-11/8
  定期开放债券

 *长盛城镇化       长盛基金       中国银行      10/14-11/8
  主题股票

 *国泰聚信价值优势 国泰基金       广发银行      10/14-12/13
  灵活配置混合A/C

  中加货币A/C      中加基金       光大银行      10/10-10/16
 
  博时双月薪       博时基金       建设银行      8/29-10/18
  定期支付债券 

  融通通祥一年     融通基金       建设银行      9/16-10/18
  目标触发式灵活配置混合

  海富通一年定期   海富通基金     工商银行      9/16-10/18
  开放债券

  鹏华全球         鹏华基金       工商银行      8/29-10/18
  高收益债债券（QDII）
    
  鹏华丰信分级A    鹏华基金       上海银行      10/8-10/18
    
  银华中证800等    银华基金       中国银行      10/9-10/23
  权重指数增强分级A/B

  富安达信用主题   富安达基金     农业银行      10/10-10/23
  轮动纯债A/C      

  大摩品质生活  摩根士丹利华鑫基金 建设银行    9/23-10/25
  精选股票

  景顺长城沪深     景顺长城基金      农业银行      9/23-10/25
  300指数增强
    
  新华安享惠金     新华基金       广发银行      10/8-10/25
  定期开放债券A/C
    
  诺安泰鑫一年     诺安基金       工商银行      9/30-10/25
  定期开放债券
    
  工银瑞信添福     工银瑞信基金   民生银行      10/8-10/28
  债券A/B 

  中邮定期开放     中邮创业基金   农业银行      10/8-11/1
  债券A/C
     
  建信安心回报两年 建信基金       招商银行      10/10-11/1
  定期开放债券A/C

  广发中债金融债   广发基金       中国银行      10/8-11/4
  指数A/C

  工银瑞信         工银瑞信基金   农业银行      10/9-11/6
  信息产业股票
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注: 1.*代表新增或更新。
    2.据银河证券基金研究中心初步统计，截至2012年12月31日，中国公募基金整体资产净值(含联接基金)为2.87
万亿元人民币，较2011年同期增长30.77%。
    3.2012年基金公司资产管理规模排名前10位的是:华夏、易方达、嘉实、南方、博时、广发、工银瑞信、中银、
大成、华安。(完)
                                                                                         
 
 (整理 曹巍浩; 审校 李宏薇)
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