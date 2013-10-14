《中国基金发行日程表》--10月14日

金属期市：期铜跌至三个月低位，受地缘政治紧张局势打压
路透伦敦4月12日 - 期铜周三跌至三个月低位，因金融市场普遍出现的短暂反弹失去动能，地缘政治局势紧张，美国需求得到提振的预期减弱，均给价格带来压力。
路透北京10月14日 - 以下为已公布发行期或正在发行的开放式基金: 名称 基金公司 托管行 发行时间 备注 ================================================================================ *民生加银 民生加银基金 建设银行 10/16-10/16 现金宝货币 *华润元大现金 华润元大基金 工商银行 10/14-10/25 收益货币A/B *万家上证 万家基金 华夏银行 10/14-10/25 380ETF *农银研究精选 农银汇理基金 建设银行 10/14-11/1 灵活配置混合 *招商瑞丰 招商基金 中国银行 10/14-11/1 灵活配置混合 *中银惠利纯债 中银基金 中信银行 10/14-11/5 半年定期开放 *安信永利信用 安信基金 农业银行 10/16-11/5 定期开放A/C *博时灵活配置混合 博时基金 交通银行 10/9-11/6 *广发亚太中高收益 广发基金 工商银行 10/14-11/8 债券QDII人民币/美元 *鹏华丰融 鹏华基金 交通银行 10/14-11/8 定期开放债券 *长盛城镇化 长盛基金 中国银行 10/14-11/8 主题股票 *国泰聚信价值优势 国泰基金 广发银行 10/14-12/13 灵活配置混合A/C 中加货币A/C 中加基金 光大银行 10/10-10/16 博时双月薪 博时基金 建设银行 8/29-10/18 定期支付债券 融通通祥一年 融通基金 建设银行 9/16-10/18 目标触发式灵活配置混合 海富通一年定期 海富通基金 工商银行 9/16-10/18 开放债券 鹏华全球 鹏华基金 工商银行 8/29-10/18 高收益债债券（QDII） 鹏华丰信分级A 鹏华基金 上海银行 10/8-10/18 银华中证800等 银华基金 中国银行 10/9-10/23 权重指数增强分级A/B 富安达信用主题 富安达基金 农业银行 10/10-10/23 轮动纯债A/C 大摩品质生活 摩根士丹利华鑫基金 建设银行 9/23-10/25 精选股票 景顺长城沪深 景顺长城基金 农业银行 9/23-10/25 300指数增强 新华安享惠金 新华基金 广发银行 10/8-10/25 定期开放债券A/C 诺安泰鑫一年 诺安基金 工商银行 9/30-10/25 定期开放债券 工银瑞信添福 工银瑞信基金 民生银行 10/8-10/28 债券A/B 中邮定期开放 中邮创业基金 农业银行 10/8-11/1 债券A/C 建信安心回报两年 建信基金 招商银行 10/10-11/1 定期开放债券A/C 广发中债金融债 广发基金 中国银行 10/8-11/4 指数A/C 工银瑞信 工银瑞信基金 农业银行 10/9-11/6 信息产业股票 ================================================================================ 注: 1.*代表新增或更新。 2.据银河证券基金研究中心初步统计，截至2012年12月31日，中国公募基金整体资产净值(含联接基金)为2.87 万亿元人民币，较2011年同期增长30.77%。 3.2012年基金公司资产管理规模排名前10位的是:华夏、易方达、嘉实、南方、博时、广发、工银瑞信、中银、 大成、华安。(完) (整理 曹巍浩; 审校 李宏薇)
路透伦敦4月12日 - 期铜周三跌至三个月低位，因金融市场普遍出现的短暂反弹失去动能，地缘政治局势紧张，美国需求得到提振的预期减弱，均给价格带来压力。
路透伦敦4月12日 - 英镑兑美元周三上涨，此前公布的英国薪资增长数据好于预期，投资人对英国决定退欧可能冲击经济的担忧有所缓解。
路透4月12日 - 以下为东京工业品交易所(TOCOM)期胶各合约周三晚 盘收市价： 合约 日盘 成交量 晚盘 成交量 * 4月 265.0 58 266.2 12 * 5月 248.5 108 249.5 11 * 6月 236.0 202 236.9 54 * 7月 229.5 503 229.9 87 * 8月 223.2 1362 224.2 313 * 9月 219.7 5624 220.5 1096 TOCOM将晚盘视作第二日交易的一部分，因此当日0630GMT的报价是 当日官方收盘价。 TOCOM在2009年5月7日推出新的交易平台，并在0800GMT-1400GMT之间 增加了晚盘。橡胶晚盘交易时间为0800-1000GMT。(完) (编