中国债市动态：中长债收益率陡峭化上行，受9月CPI涨幅超预期拖累

金属期市：期铜跌至三个月低位，受地缘政治紧张局势打压
路透伦敦4月12日 - 期铜周三跌至三个月低位，因金融市场普遍出现的短暂反弹失去动能，地缘政治局势紧张，美国需求得到提振的预期减弱，均给价格带来压力。
路透上海10月14日 - 中国银行间债市周一中长债收益率陡峭化上行，上午公布的9月居民消费价格指数（ CPI）同比涨幅突破3%整数关，高于此前市场预期，通胀压力加大令此前稍有回稳的市场人气再受打击。
交易员指出，新债供给潮仍在持续，此外美国债务上限问题悬而未决，本周债市仍面临压制，券价料维持弱势。
“中长端上的比较多，短端还好，（CPI涨幅）之前也有看到3%的，但主流还是2.8-2.9%，3.1%有点超预期了，”华东一银行交易员表示。
中国9月居民消费价格指数(CPI)在食品价格的带动下创下七个月高点且略超预期，不过多数分析人士认为，今年通胀仍可控于目标范围内，尚不构成太大威胁。
上周的五次利率债招标开启了新一轮新债供给高峰，而本周的新债发行量进一步增加，至目前为止，本周已经或将要招标的规模在100亿元人民币以上的新债发行主体就有七家。
而对于10月17日将面临的美国调高债务上限的最后期限，市场人士预期则相对乐观，大多认为应能顺利解决。
上述华东的银行交易员指出，“毕竟是海外市场的事，现在还不太好预测，不过从以往来看，到最后时点都会解决的。”
上周四启动的国债130020预发行 早盘收报4.03%，上日收盘在4.005%；五年期国债期货主力合约 早盘收报94.154元人民币，跌0.14元，或0.15%，成交1,845手。
剩余期限6.75年的固息国债130015券报价 最新为4.07%/4.04%，上日尾盘在4.04%/3.97%。(完) (发稿 边竞; 审校 林高丽)
路透伦敦4月12日 - 期铜周三跌至三个月低位，因金融市场普遍出现的短暂反弹失去动能，地缘政治局势紧张，美国需求得到提振的预期减弱，均给价格带来压力。
路透伦敦4月12日 - 英镑兑美元周三上涨，此前公布的英国薪资增长数据好于预期，投资人对英国决定退欧可能冲击经济的担忧有所缓解。
路透4月12日 - 以下为东京工业品交易所(TOCOM)期胶各合约周三晚 盘收市价： 合约 日盘 成交量 晚盘 成交量 * 4月 265.0 58 266.2 12 * 5月 248.5 108 249.5 11 * 6月 236.0 202 236.9 54 * 7月 229.5 503 229.9 87 * 8月 223.2 1362 224.2 313 * 9月 219.7 5624 220.5 1096 TOCOM将晚盘视作第二日交易的一部分，因此当日0630GMT的报价是 当日官方收盘价。 TOCOM在2009年5月7日推出新的交易平台，并在0800GMT-1400GMT之间 增加了晚盘。橡胶晚盘交易时间为0800-1000GMT。(完) (编