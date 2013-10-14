中国债市动态：中长债收益率陡峭化上行，受9月CPI涨幅超预期拖累

路透上海10月14日 - 中国银行间债市周一中长债收益率陡峭化上行，上午公布的9月居民消费价格指数（ CPI）同比涨幅突破3%整数关，高于此前市场预期，通胀压力加大令此前稍有回稳的市场人气再受打击。

交易员指出，新债供给潮仍在持续，此外美国债务上限问题悬而未决，本周债市仍面临压制，券价料维持弱势。

“中长端上的比较多，短端还好，（CPI涨幅）之前也有看到3%的，但主流还是2.8-2.9%，3.1%有点超预期了，”华东一银行交易员表示。

中国9月居民消费价格指数(CPI)在食品价格的带动下创下七个月高点且略超预期，不过多数分析人士认为，今年通胀仍可控于目标范围内，尚不构成太大威胁。

上周的五次利率债招标开启了新一轮新债供给高峰，而本周的新债发行量进一步增加，至目前为止，本周已经或将要招标的规模在100亿元人民币以上的新债发行主体就有七家。

而对于10月17日将面临的美国调高债务上限的最后期限，市场人士预期则相对乐观，大多认为应能顺利解决。

上述华东的银行交易员指出，“毕竟是海外市场的事，现在还不太好预测，不过从以往来看，到最后时点都会解决的。”

上周四启动的国债130020预发行 早盘收报4.03%，上日收盘在4.005%；五年期国债期货主力合约 早盘收报94.154元人民币，跌0.14元，或0.15%，成交1,845手。