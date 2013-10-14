《萨默斯专栏》莫只盯着预算僵局，尚有很多更重大问题需关注

但在多数领域，决策者避免采取强有力的行动，除非有颇具说服力的统计数据作为佐证。如果没有证据证明气候严重改变是极有可能的事情，那么几乎没人会赞成减少温室气体排放。然而常识告诉我们，必需采取紧急行动削减赤字，即便当前最被认可的短期赤字预估显示没有问题，长期预测结果也认为偏差不大。

的确，一些举措具有长期的深远意义，应该作为今日的当务之急。美国国会预算办公室(CBO)的数据暗示，年经济增长率只要达到0.2%，就能完全弥补预估的长期预算缺口。经济增长加速，辅之以债务问题的解决，亦能增加家庭收入，提高美国相对于其他国家的经济优势，帮助各州和地方政府偿还债务并促进研究和开发领域的投资。

刺激经济增长可以带来多方面的好处，降低联邦政府债务只是其中之一，除此之外，比起增税和削减支出，促进经济成长的益处更加广泛。而且，不管你属于哪个政治派系，都可以为经济成长献计献策。我们需要增加公共基础设施投资，但也需要减少阻止民间基础设施投资的监管障碍。我们需要加大教育投资，但同时还要提升教育工作者的责任感。我们需要加大再生能源技术方面的基础科学投资，但中期内还是要利用近期美国获得的大量天然气资源。我们需要确保政府在信息时代具备有效工作的工具，也要确保国家政策支持企业创业。

如果我们能把过去五年中用于“预算协议”争吵的力气花在“研究经济成长策略”上，政府的财政状况可能会更理想，并重新显示出美国榜样的力量。在一个多数美国人认为国家走上错误道路，家庭收入一直难有改观的时代，光是减少政治斗争是不够的--我们必须开始关注那些实际上最重要的问题。(完)