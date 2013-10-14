台湾政经：行政院长称立院倒阁理由无法接受，盼经济法案早日通过

金属期市：期铜跌至三个月低位，受地缘政治紧张局势打压
路透伦敦4月12日 - 期铜周三跌至三个月低位，因金融市场普遍出现的短暂反弹失去动能，地缘政治局势紧张，美国需求得到提振的预期减弱，均给价格带来压力。
路透台北10月14日 - 台湾行政院长江宜桦周一举行记者会表示，对立法院提出内阁不信任案(倒阁案)的理由毫无根据，并希望包括两岸服务贸易协议在内的经济法案早日通过。
由在野党发起的倒阁案明天将在立法院表决，虽然因在野党于国会的席次较少，因此成案机率低，但今日行政院仍举行记者会对相关提案予以反驳。
江宜桦表示，对民进党指他〞毁坏宪政〞、〞共谋发动政争〞等理由是毫无根据、无法接受。他并说不希望内部意见争执而影响台湾经济，希望两岸服务贸易协议及台纽经济合作协定都能够尽快在立法院通过审议。(完) (记者 林妙容; 审校 林高丽)
路透伦敦4月12日 - 期铜周三跌至三个月低位，因金融市场普遍出现的短暂反弹失去动能，地缘政治局势紧张，美国需求得到提振的预期减弱，均给价格带来压力。
路透伦敦4月12日 - 英镑兑美元周三上涨，此前公布的英国薪资增长数据好于预期，投资人对英国决定退欧可能冲击经济的担忧有所缓解。
路透4月12日 - 以下为东京工业品交易所(TOCOM)期胶各合约周三晚 盘收市价： 合约 日盘 成交量 晚盘 成交量 * 4月 265.0 58 266.2 12 * 5月 248.5 108 249.5 11 * 6月 236.0 202 236.9 54 * 7月 229.5 503 229.9 87 * 8月 223.2 1362 224.2 313 * 9月 219.7 5624 220.5 1096 TOCOM将晚盘视作第二日交易的一部分，因此当日0630GMT的报价是 当日官方收盘价。 TOCOM在2009年5月7日推出新的交易平台，并在0800GMT-1400GMT之间 增加了晚盘。橡胶晚盘交易时间为0800-1000GMT。(完) (编