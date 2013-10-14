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亚洲 | 2013年 10月 14日 星期一 12:13 BJT

台湾政经：行政院长称立院倒阁理由无法接受，盼经济法案早日通过

路透台北10月14日 - 台湾行政院长江宜桦周一举行记者会表示，对立法院提出内阁不信任案(倒阁案)的理由毫无根据，并希望包括两岸服务贸易协议在内的经济法案早日通过。

由在野党发起的倒阁案明天将在立法院表决，虽然因在野党于国会的席次较少，因此成案机率低，但今日行政院仍举行记者会对相关提案予以反驳。

江宜桦表示，对民进党指他〞毁坏宪政〞、〞共谋发动政争〞等理由是毫无根据、无法接受。他并说不希望内部意见争执而影响台湾经济，希望两岸服务贸易协议及台纽经济合作协定都能够尽快在立法院通过审议。(完) (记者 林妙容; 审校 林高丽)
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