台湾货币市场：10月15日及本提存期资金预期变化一览表

金属期市：期铜跌至三个月低位，受地缘政治紧张局势打压
路透伦敦4月12日 - 期铜周三跌至三个月低位，因金融市场普遍出现的短暂反弹失去动能，地缘政治局势紧张，美国需求得到提振的预期减弱，均给价格带来压力。
路透台北10月15日 - 台湾货币市场周二和本提存期资金预期变化因素摘要如下：
**宽松因素：
--央行存单到期1,293.00亿台币。
--89甲4期公债还本付息24.5亿台币
**紧缩因素：
--央行料发行存单。
--财政部发行102/11期五年期公债，金额300亿台币。
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(本提存期)
宽松因素:
--央行存单到期2兆(万亿)9,396.7亿台币 ：
10/16 516.00亿台币
10/17 75.80亿台币
10/18 95.00亿台币
10/21 7,876.05亿台币
10/22 4,204.30亿台币
10/23 1,653.80亿台币
10/24 3,972.90亿台币
10/25 861.20亿台币
10/28 2,023.30亿台币
10/29 730.00亿台币
10/30 454.70亿台币
10/31 3,349.85亿台币
11/01 3,583.80亿台币
--公债还本付息17.5亿台币
10/19 90甲7期付息17.5亿台币
--国库券到期偿还200亿台币
10/22 财102-7期91天期国库券到期，金额200亿台币
--月底军公教薪饷拨款。
紧缩因素：
--10/25：发行102/8期的20年期增额公债，金额300亿台币，22日标售。
--菸酒税及货物税等例行性税款缴库。
注: * 表更新及新增。(完) (记者 詹静宜; 审校 杨淑祯)
路透伦敦4月12日 - 期铜周三跌至三个月低位，因金融市场普遍出现的短暂反弹失去动能，地缘政治局势紧张，美国需求得到提振的预期减弱，均给价格带来压力。
路透伦敦4月12日 - 英镑兑美元周三上涨，此前公布的英国薪资增长数据好于预期，投资人对英国决定退欧可能冲击经济的担忧有所缓解。
路透4月12日 - 以下为东京工业品交易所(TOCOM)期胶各合约周三晚 盘收市价： 合约 日盘 成交量 晚盘 成交量 * 4月 265.0 58 266.2 12 * 5月 248.5 108 249.5 11 * 6月 236.0 202 236.9 54 * 7月 229.5 503 229.9 87 * 8月 223.2 1362 224.2 313 * 9月 219.7 5624 220.5 1096 TOCOM将晚盘视作第二日交易的一部分，因此当日0630GMT的报价是 当日官方收盘价。 TOCOM在2009年5月7日推出新的交易平台，并在0800GMT-1400GMT之间 增加了晚盘。橡胶晚盘交易时间为0800-1000GMT。(完) (编