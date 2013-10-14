中国汇市：人民币即期早盘小幅走升，中间价创新高及宏观数据影响有限

* 人民币即期早盘小幅走升

* 中间价再创纪录高位，年初以来升幅逾2.4%

* 结汇盘偏多格局未变

* 市场预期午后料有大行购汇出现

路透北京10月14日 - 人民币兑美元即期 周一早盘走升，幅度略不及中间价。中间价今日升值52个点子，一举收复此前连续三日贬值失地，并创下纪录新高；至此中间价今年来已升值逾2.4%，高于同期人民币即期约1.9%的升幅。

市场人士称，近期中间价频创新高，但对即期引导意义相对弱化，令两者价差持续缩窄。和此前两个月情况相似，周一早盘仍是结汇盘居多。目前能决定市场走向的仍是客盘的流量和大行购汇力度，暂时仍缺乏突破区间震荡的动力，人民币汇率仍将维持在6.12元附近窄幅波动。

“结汇多一点，购汇还是比较少，...尤其是11点以后基本没有购汇，（美元）价格就一下子打下来了。”华东一股份制银行交易员称。

北京时间12:08，人民币兑美元即期报6.1157元，上日收报6.1206元。今日人民币兑美元中间价 为6.1406元，创纪录新高，上日中间价为6.1458元。

交易员并称，中国稍早出台的外贸数据和其他宏观数据对汇市即期市场的影响很有限。市场并未出现明显波动，客盘结购汇格局亦没有变化的迹象；而目前的购汇主力基本都来自于几个国有大行，估计今日午后仍有大行购汇出现，从而有望将市场价格维稳在6.12元附近。

受中秋和国庆“双节”等因素推动，中国9月CPI同比涨幅突破3%创七个月高位。但国内经济低位企稳，意味着总需求对通胀的拉动作用有限，预计整体物价仍将处在缓慢上行通道，并不具备大幅跳升的基础。

周六公布的中国9月出口同比再现下滑令人意外，但从绝对值来看9月出口数据并不算低，出现负增长主要是受高基数效应、欧美复苏缓慢等因素影响。

全球汇市方面，美元周一下跌，日圆则因避险需求而上涨，因美国议员在本周债务上限调升的最后期限前仍在磋商协议，外界担心美国恐有违约之虞。

海外无本金交割远期外汇(NDF) 市场上，美元/人民币一年期品种 最新报在6.1500/30，上日尾盘为6.1590。

北京时间12:08，离岸市场另一主要交易品种--香港的离岸人民币兑美元即期 最新报在6.1059/89元，上一交易日尾盘报6.1050元。

中国央行2010年6月19日重启汇率改革，增强人民币汇率弹性。2012年4月16日起，央行将人民币兑美元汇率日内波幅限制倍增至1%；而外汇市场交易机构随后亦首次获准卖空美元。(完)

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