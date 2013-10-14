中国公开市场：央行周一到期续做55亿元三年期央票，利率稳于3.50%

标题新闻：截至4月11日当周美国货币市场基金资产减少34.6亿美元，至2.615万亿美元-iMoneyNet
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路透北京10月14日 - 中国人民银行周一公告称，当日到期续做了55亿元人民币三年期央票，利率继续持稳在3.50%。
央行网站公告显示，到期续做的标的券为周二(15日)到期的1001089，到期规模为160亿元。
今年7月以来央行公开市场续做到期央票的明细如下：
操作日 金额 期限 续做利率 原到期量 续做占比
(亿元) (亿元)
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7/15 1,103 三年 3.37% 1,600 69%
7/29 735 三年 3.50% 850 86%
8/12 755 三年 3.50% 860 88%
8/26 515 三年 3.50% 800 64%
9/9 851 三年 3.50% 1,000 85%
9/26 49 三年 3.50% 50 98%
10/14 55 三年 3.50% 160 34%
中国央行公开市场7月又现创新之举，对部分已到期的三年期央票进行续发。央行并表示，将继续相机开展此类操作。 (完)
参看操作详情，可点选中国人民银行网站(here) (发稿 康熙泽；审校 张喜良)
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美国劳工部周三公布：美国3月进口物价较前月下降0.2%，预估为下降0.2%，3月出口物价较前月上升0.2%，预估为上 升0.1%。 美国财政部周三公布，3月美国政府财政预算赤字1,760亿美元，因财政支出超过收入。 当前值 前次值 失业率(%) 4.5 (3月) 4.7 (2月修正值) 非农业就业岗位(万) 增加9.8 (3月) 增加21.9 (2月修正值) 平均时薪(%) +0.2 (3月) +0.3 (2月修正值) 消费者物价指数(CPI)(%) +0.1 (2月)
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