《交易视点》中国流动性趋于改善，然短期收益率仍将高位震荡--中信证券

路透北京10月14日 - 中国中信证券最新发布的债券市场月报认为，尽管资金面持续改善、一级市场供给压力趋于减弱等因素有所利好，但央行“不松不紧”政策基调下，资金面出现显着宽松概率不大。这意味着短期内收益率的下行空间较为有限，将继续呈现高位震荡的特征。

现券策略方面，建议交易型机构可开始关注中长期利率产品的波段交易机会；对配置型机构而言，政策性银行金融债收益率仍具有一定吸引力，可继续在一级市场上参与。

**出口增速同比和环比均由正转负**

9月份出口同比增速由8月份7.2%下降至-0.3%，下滑幅度超出我们和市场的预期，其中中国对美国、欧盟和东盟的出口均有不同程度下降；进口同比增速由上月7.1%上升至7.4%，贸易顺差收窄至152亿美元，为年内的次低水平。

出口同比增速的下滑一定程度上受基数影响，虚假贸易所引致的高基数还将维持两个季度。

季调后的环比折年率也由正转负，显示外贸情况有所恶化，这主要与上半年人民币实际有效汇率大幅升值有关，四季度出口较三季度可能进一步下滑。

**流动性有望继续改善**

受准备金补缴、节前流动性集中到期等因素的影响，节后资金面较为紧张，但随着资金面冲击因素逐步减弱以及央行继续进行逆回购操作，后半周资金面明显改善。

考虑到假日因素消退、央行持续逆回购、外生流动性改善等因素，我们维持四季度资金面较三季度将出现改善的判断，7天回购利率中枢有望向3.5%靠拢。

**市场研判和投资策略**

9月份以来的高频数据差强人意，以螺纹钢、有色金属等工业产品为代表的大宗商品价格出现较为明显的回落，发电量表现较弱，出口增长也意外转负。

补库存周期结束导致9月份宏观经济表现弱于8月份已成为市场较为一致的预期，未来工业企业可能再度进入去库存的周期，这也使得当前中长期利率产品收益率进一步走高的动力不足，如近期7-10年国债收益率已在4-4.05%附近持续窄幅震荡，难以突破。

在资金面持续改善、一级市场供给压力趋于减弱、工业生产再度进入去库存周期的环境中，中长期收益率进一步大幅上扬的概率有限。但在央行“不松不紧”的政策基调下，即使资金面有所改善，也只是进入到相对中性的环境中，出现显着宽松的概率不大。

这意味着，虽然中期内中长期利率见顶的概率较大，但短期内收益率的下行空间较为有限，将继续呈现高位震荡的特征。

现券策略方面，建议交易型机构可开始关注中长期利率产品的波段交易机会；对配置型机构而言，政策性银行金融债收益率仍具有一定吸引力，可继续在一级市场上参与。 (完)