国际油市：布兰特原油期货跌向111美元，因中国经济和美国预算危机疑虑

标题新闻：截至4月11日当周美国货币市场基金资产减少34.6亿美元，至2.615万亿美元-iMoneyNet
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“我们认为，不太可能会发生违约的情况。但如果未来数日内没有协议，肯定会打击市场信心，从而给油市造成一些下行压力，”新加坡辉立期货分析师Chee Tat Tan说。
“但大跌是不太可能的，因为油价还将受到美国冬季取暖油需求和美元疲软的支撑。”
0435GMT，布兰特原油期货 下滑0.11美元至每桶111.17美元。自从美国政府10月1日之后局部关闭以来，该指标合约过去两周上涨3.23美元。
美国原油 下跌0.22美元至101.80美元，该合约10月1日迄今下跌0.24美元，与布兰特原油价差扩大至每桶9.37美元。
中国9月出口意外下滑，也对油价造成压力。
不过数据显示中国9月进口原油反弹至纪录高位。
阿联酋能源部长周日称，OPEC的原油产量处于适当水平，没有关于12月会议调整产出的谈论。(完)
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产油国官方售价英文原文 (编译 李婷仪 审校 石冠兰)
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美国劳工部周三公布：美国3月进口物价较前月下降0.2%，预估为下降0.2%，3月出口物价较前月上升0.2%，预估为上 升0.1%。 美国财政部周三公布，3月美国政府财政预算赤字1,760亿美元，因财政支出超过收入。 当前值 前次值 失业率(%) 4.5 (3月) 4.7 (2月修正值) 非农业就业岗位(万) 增加9.8 (3月) 增加21.9 (2月修正值) 平均时薪(%) +0.2 (3月) +0.3 (2月修正值) 消费者物价指数(CPI)(%) +0.1 (2月)
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