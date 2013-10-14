国际油市：布兰特原油期货跌向111美元，因中国经济和美国预算危机疑虑

“我们认为，不太可能会发生违约的情况。但如果未来数日内没有协议，肯定会打击市场信心，从而给油市造成一些下行压力，”新加坡辉立期货分析师Chee Tat Tan说。

“但大跌是不太可能的，因为油价还将受到美国冬季取暖油需求和美元疲软的支撑。”

0435GMT，布兰特原油期货 下滑0.11美元至每桶111.17美元。自从美国政府10月1日之后局部关闭以来，该指标合约过去两周上涨3.23美元。

美国原油 下跌0.22美元至101.80美元，该合约10月1日迄今下跌0.24美元，与布兰特原油价差扩大至每桶9.37美元。

中国9月出口意外下滑，也对油价造成压力。

不过数据显示中国9月进口原油反弹至纪录高位。

阿联酋能源部长周日称，OPEC的原油产量处于适当水平，没有关于12月会议调整产出的谈论。(完)

NYMEX原油 NYMEX原油电子盘

NYMEX主力合约 伦敦布兰特主力合约

亚洲燃料油 亚洲柴油

亚洲石脑油 国际油市相关新闻 [CRU|PROD-CMN]

EIA/API周度库存比较 OPEC相关新闻