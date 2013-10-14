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亚洲 | 2013年 10月 14日 星期一 13:26 BJT

澳洲股市：下跌，受美国债限疑虑打压

路透悉尼10月14日 - 澳洲股市周一跌0.4%，因距华府政界达成协议以避免美国陷入违约的期限接近，市场感到不安。

澳股指标S&P/ASX 200指数 下滑23点至5,207.9点。上周五该指标股指大涨1.6%，创三个月来单日最大涨幅。 (完)
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