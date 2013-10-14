《汇市简讯》欧洲开盘：美元兑日圆下跌，日本和香港市场休市

金属期市：期铜跌至三个月低位，受地缘政治紧张局势打压
路透伦敦4月12日 - 期铜周三跌至三个月低位，因金融市场普遍出现的短暂反弹失去动能，地缘政治局势紧张，美国需求得到提振的预期减弱，均给价格带来压力。
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* 美元/日圆下跌0.31%，欧元/美元升0.20%，澳元兑美元持平，此前触及低点0.9410
* 标普期指下跌0.77%，MSCI明晟亚太地区(除日本)指数下跌0.24%，美元/印度卢比涨0.25%，日本和香港市场休市
* 美国参议院领袖认为有望打破预算僵局
* 中国通胀创七个月高位，令宽松空间受限
* 人民币无视疲弱出口数据 。(完)
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路透伦敦4月12日 - 期铜周三跌至三个月低位，因金融市场普遍出现的短暂反弹失去动能，地缘政治局势紧张，美国需求得到提振的预期减弱，均给价格带来压力。
路透伦敦4月12日 - 英镑兑美元周三上涨，此前公布的英国薪资增长数据好于预期，投资人对英国决定退欧可能冲击经济的担忧有所缓解。
路透4月12日 - 以下为东京工业品交易所(TOCOM)期胶各合约周三晚 盘收市价： 合约 日盘 成交量 晚盘 成交量 * 4月 265.0 58 266.2 12 * 5月 248.5 108 249.5 11 * 6月 236.0 202 236.9 54 * 7月 229.5 503 229.9 87 * 8月 223.2 1362 224.2 313 * 9月 219.7 5624 220.5 1096 TOCOM将晚盘视作第二日交易的一部分，因此当日0630GMT的报价是 当日官方收盘价。 TOCOM在2009年5月7日推出新的交易平台，并在0800GMT-1400GMT之间 增加了晚盘。橡胶晚盘交易时间为0800-1000GMT。(完) (编