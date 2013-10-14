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亚洲 | 2013年 10月 14日 星期一 13:58 BJT

《汇市简讯》欧洲开盘：美元兑日圆下跌，日本和香港市场休市

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* 美元/日圆下跌0.31%，欧元/美元升0.20%，澳元兑美元持平，此前触及低点0.9410

* 标普期指下跌0.77%，MSCI明晟亚太地区(除日本)指数下跌0.24%，美元/印度卢比涨0.25%，日本和香港市场休市

* 美国参议院领袖认为有望打破预算僵局

* 中国通胀创七个月高位，令宽松空间受限

* 人民币无视疲弱出口数据 。(完)

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