特写：顶尖技术人才供不应求 Twitter工程师年收入过千万

(本文由路透中文网编译提供)

路透旧金山10月13日 - Twitter高管可以跻身最高薪酬行列，而Christopher Fry的案例更是引人瞩目。

Twitter上市文件显示，负责软件工程的高级副总裁Fry去年收入达1,030万美元，仅次于首席执行官Dick Costolo的1,150万美元年收入。首席技术官Adam Messinger、首席财务官Mike Gupta和首席运营官Ali Rowghani的收入都低于Fry。

这就是矽谷，大量风险投资支持创业企业，顶级技术人才的短缺推高了薪水。

“矽谷顶级人才的数量没有增加，但需求已经爆棚，”专门为风投支持的创业企业寻找工程师的Riviera Partners猎头人员Iain Grant表示。

雇主为了吸引人才绞尽脑汁，不只是像谷歌和Facebook那样提供免费自助餐、洗衣服务和班车。

风险投资家Venky Ganesan称，一家创业企业为一位工程师租了一辆特斯拉(Tesla)，每个月成本要1,000美元。他拒绝提供这家企业的名字，他所在的公司投资了这家企业。

提供酒店当日空房优惠订房移动应用的Hotel Tonight首席执行官Sam Shank称，招聘时为了让公司看起来更加有活力，他叫来两个员工打乒乓球，并在酒吧间里布置了另外一群人。

这种方法奏效了，该公司成功招到了这个人，并为公司软件开发出关键的部分。

Fry的收入主要来自股票激励，去年达1,010万美元。他的年薪为145,513美元，奖金10万美元。

一些人可能说Fry拿少了。Facebook 软件工程副总裁Mike Schroepfer在2011年获得2,440万美元收入，Facebook于2012年上市。Schroepfer的年薪为270,833美元，奖金140,344美元。不过Facebook当年的营收为37.1亿美元，为Twitter 3.17亿营收的10倍还多。

Grant称，他的客户企业中，获得软件工程副总裁职位的工程师中，过去两年现金收入超过25万美元的比例超过四分之三。很多人还获得了公司1-2%的股权。

风险投资专家称，工程师炙手可热的部分原因是创业企业越来越多。咨询公司CB Insights的数据显示，今年上半年，获得早期投资的湾区企业约242家，比2010年全年的数量还多。

另外一个原因是技术越发复杂。矽谷很多人喜欢谈论“10倍”人才--一认为某些能干的工程师可以干10个一般工程师的活。

“管理层中拥有10倍工程师，才能招到其他10倍工程师。”早期风投公司Cowboy Ventures创始人Aileen Lee表示。

Fry之前的同事称，他值这些钱。Twitter从软件巨头Salesforce.com 那里挖来Fry，Fry从2005年起在Salesforce工作，从软件工程经理做到研发高级副总裁。(完)