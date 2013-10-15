《交易视点》中国信用债面临的利率风险趋于下降--中信证券

路透北京10月15日 - 中国中信证券最新发布的信用产品周报认为，三季度温和复苏可能逐渐弱化，利空集中释放，而整体流动性状况可能逐渐趋于缓解，利率风险可能趋于下降，中票表现在很大程度上取决于利率产品走势，城投债收益率则随高等级品种联动的概率较高。

对短融市场来说，考虑到绝对收益率维持较高水平，具备较好的配置价值。

**短融具备较好配置价值**

相对偏紧的资金面使短融市场仍然难有较好的表现，上周短融收益率高位震荡，目前1年期AAA短融收益率在5.10%左右的水平。

季末时点过后，受准备金缴存等因素影响，资金面并未明显回暖，维持相对偏紧局面，公开市场操作同样并未传递出明显的信号，只是小规模地进行了流动性的投放，投资者的信心并未明显恢复。

从未来趋势看，考虑到三季度以来的去杠杆行为使得商业银行的备付水平已有明显的提升，央行的维护也降低了资金利率大幅跳升的概率，而四季度随着外汇占款正常化、财政存款投放、投资者信心恢复等因素，整体流动性趋于好转的概率较大。

对于短融市场来说，考虑到绝对收益率维持较高水平，具备较好的配置价值。

**利率风险可能趋于下降**

自3季度以来，由于中票收益率上行幅度不及政策性金融债等利率产品，信用利差有一定程度收窄，目前3-5年AAA中票与非国开金融债的利差仅为40BP左右，达到历史最低水平。

这显然制约了中票收益率的未来表现，但是受贷款利率“天花板”的限制，中票收益率同样难以明显上行，因此短期内中票市场维持震荡的概率较高。

从中期看，一方面，对于资金面来说，前面已经提及，整体流动性状况可能逐渐趋于缓解，对市场形成一定的支撑。

从基本面来看，三季度的温和复苏可能逐渐弱化，对市场形成的压力可能逐渐缓解，对于中票市场来说，在三季度利空集中释放后，目前所面临的利率风险可能趋于下降，但其表现在很大程度上取决于利率产品走势。

**未来城投债收益率随高等级品种联动概率较高**

城投债市场上周维持震荡走势，7年提前还本的中西部地级城投债收益率达到6.60-70%左右的水平，与节前收益率水平基本相近；

从未来趋势看，需要关注地方政府债务审计结果即将出炉可能对城投债市场形成的影响。

从目前来看，地方政府债务规模超预期增长的概率并不高，对市场的影响可能相对温和，考虑到信用利差同样维持低位，未来城投债收益率随高等级品种联动的概率较高。

**个券点金**

上周共有47只信用债券公告发行（或即将发行），合计发行量833.9亿元。

短融和超短融中，我们推荐13联通SCP003、13华能集SCP004、13宁沪高CP001、13南方水泥CP003、13包钢CP001；

中票中，我们推荐13江铜MTN001、13渝能源MTN001、13苏豪MTN001、13保利能源MTN001；私募票据中，我们推荐13甘国投PPN001；

企业债中，我们推荐13锡城发债、13吴忠城投债。 (完)