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亚洲 | 2013年 10月 14日 星期一 14:09 BJT

韩国汇市：收盘近持平，投资人等待华府债限磋商结果

路透首尔10月14日 - 韩国韩元 周一收盘近持平，因缺乏主要交投线索；投资人静待美国对于举债上限和预算僵局的磋商结果。

韩元兑美元 国内收报1,071.5，上周五收报1,071.4。(完)

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