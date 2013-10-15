中国金融：交银租赁自贸区子公司争取年内开业，借海外资源助业务拓展

路透上海10月14日 - 首家获批入驻中国上海自贸区的交银租赁公司高层周二表示，正在筹建的自贸区专业子公司争取年内申请开业，该子公司未来将充分利用政策优势及海外资源，保障公司的飞机租赁业务发展目标的完成。
交银租赁是国内以资产计中国第五大银行--交通银行 全资子公司。交银租赁已提出未来三年公司拥有的民航机队由目前的逾35架提升至100架，同时拥有飞机在手订单达到100架，目前交银租赁在波音 的飞机订单已有40架。
“子公司投入运营后，将有助于（机队数量）目标实现。”交银租赁董事长陈敏表示，按现有法规，交银租赁尚不具备直接订购飞机的资质，但将来自贸区子公司经营境外业务，承租人为境外企业时，将不太受资质束缚，这会加速飞机租赁业务进程。
他预计，三至五年后，公司机船租赁业务占公司营收的比例可倍增至30%左右。
在中国（上海）自由贸易实验区9月29日挂牌当日，中国银监会宣布，批准交行旗下交银租赁在自贸区筹建专业子公司。
陈敏还透露，自贸区子公司内部筹建进展顺利，估计筹备工作不需要太长时间，公司希望在年内申请开业。不过，其正式开业时间有赖于自贸区一些监管细则，例如租赁公司相关管理办法的出台以及监管层的申批进程。
在谈及自贸区内租赁业务优惠政策时，他指出，交银租赁的自贸区子公司未来可直接作为发行主体在海外发债，效率会更高，业务运作更为直接，其亦可以直接向海外金融机构举债。不过，监管层会对这类子公司进行并表管理，仍以母公司作为资本充足率、负债杠杆率等监管指标的考核主体，不会单独出台监管标准。
通过设计特别的交易结构，交银租赁3月首次在海外发行5亿美元债券。此前，公司通过国开行等国内金融机构借入外币债务时，其利率通常会高于海外50-100个BP。而交银租赁为了达成其飞机租赁的业务拓展目标，未来三至五年需要大量的外币融资。
交银租赁航空租赁业务负责人李玲表示，按国际惯例，飞机租赁业务通常会设立特殊目的公司（SPV）作为项目主体，之前出于政策制约，公司只在上海和天津的保税区以及爱尔兰设立SPV，未来自贸区子公司将会成为公司机船租赁业务的平台，当前的海外SPV亦计划并入自贸区子公司，统一管理，以方便资金资产直接配置及提高信用等级。
根据国务院此前印发的上海自贸区总体方案，融资租赁公司在自贸区内设立单机、单船子公司不设最低注册资本限制。同时在自贸区内注册的融资租赁企业或金融租赁公司在区内的项目子公司将纳入融资租赁出口退税试点范围；区内的国内租赁公司经国家有关部门批准从境外购买空载重量在25吨以上并租赁给国内航空公司使用的飞机，享受相关进口环节增值税优惠政策。（完）
(发稿 林琦; 审校 曾祥进)