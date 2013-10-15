中国金融：交银租赁自贸区子公司争取年内开业，借海外资源助业务拓展

路透上海10月14日 - 首家获批入驻中国上海自贸区的交银租赁公司高层周二表示，正在筹建的自贸区专业子公司争取年内申请开业，该子公司未来将充分利用政策优势及海外资源，保障公司的飞机租赁业务发展目标的完成。

交银租赁是国内以资产计中国第五大银行--交通银行 全资子公司。交银租赁已提出未来三年公司拥有的民航机队由目前的逾35架提升至100架，同时拥有飞机在手订单达到100架，目前交银租赁在波音 的飞机订单已有40架。

“子公司投入运营后，将有助于（机队数量）目标实现。”交银租赁董事长陈敏表示，按现有法规，交银租赁尚不具备直接订购飞机的资质，但将来自贸区子公司经营境外业务，承租人为境外企业时，将不太受资质束缚，这会加速飞机租赁业务进程。

他预计，三至五年后，公司机船租赁业务占公司营收的比例可倍增至30%左右。

在中国（上海）自由贸易实验区9月29日挂牌当日，中国银监会宣布，批准交行旗下交银租赁在自贸区筹建专业子公司。

陈敏还透露，自贸区子公司内部筹建进展顺利，估计筹备工作不需要太长时间，公司希望在年内申请开业。不过，其正式开业时间有赖于自贸区一些监管细则，例如租赁公司相关管理办法的出台以及监管层的申批进程。

在谈及自贸区内租赁业务优惠政策时，他指出，交银租赁的自贸区子公司未来可直接作为发行主体在海外发债，效率会更高，业务运作更为直接，其亦可以直接向海外金融机构举债。不过，监管层会对这类子公司进行并表管理，仍以母公司作为资本充足率、负债杠杆率等监管指标的考核主体，不会单独出台监管标准。

通过设计特别的交易结构，交银租赁3月首次在海外发行5亿美元债券。此前，公司通过国开行等国内金融机构借入外币债务时，其利率通常会高于海外50-100个BP。而交银租赁为了达成其飞机租赁的业务拓展目标，未来三至五年需要大量的外币融资。

交银租赁航空租赁业务负责人李玲表示，按国际惯例，飞机租赁业务通常会设立特殊目的公司（SPV）作为项目主体，之前出于政策制约，公司只在上海和天津的保税区以及爱尔兰设立SPV，未来自贸区子公司将会成为公司机船租赁业务的平台，当前的海外SPV亦计划并入自贸区子公司，统一管理，以方便资金资产直接配置及提高信用等级。