《交易视点》离岸人民币债券还有一定上涨空间--中信证券

路透北京10月15日 - 中国中信证券最新发布的海外债券市场周报认为，联储货币政策正朝有利离岸人民币债市方向发展，海外点心债市场供需关系也仍有利于债券投资者，且高低等级债平均信用利差（~235bp）仍有一定的安全边际，离岸人民币债券还有一定的上涨空间，短期内仍可继续持有高收益债。

**上海自贸区对离岸人民币债市发展有积极影响**

上海自贸区在金融领域的开放创新和离岸金融业务发展是市场关注的焦点。

我们认为，由于担心跨境资金流动，自贸区创立初期会审慎推进人民币资本项目可兑换、金融市场利率市场化及人民币跨境使用。

短期内，自贸区对离岸人民币债市影响有限。中长期看，上海和香港将形成优势互补。

一是离岸人民币存量规模有望快速扩张；二是更多国内企业将进入离岸市场融资，有利于债券发行人的多元化；三是国内外市场联动增强，国内和离岸债券收益率有望趋同。

**亚洲美元债迎来新一轮发行热潮**

美国债务上限谈判僵局和政府停摆正在冲击美国经济，导致美联储在10月份议息会议退出QE政策的概率快速下降。

此外，如果成为下一届美联储主席，“鸽派”Yellen料将延续目前货币政策宽松的基调。因此，近期美元债发行非常活跃。

10月上旬，美元债发行规模已经达到135亿美元，国内企业美元债融资额约73亿美元，已经占到美元债发行的半壁江山。

中石化上周共发行三个期限、总规模27.5亿美元的公司债，5年期、10年期和30年期发行利率分别为2.626%（T+120bp）、4.461%（T+180bp）及5.417%（T+170bp）。

**离岸人民币债市二级市场表现强劲**

中信离岸人民币债券指数平均收益率两周下行7bp至 4.97%。其中，投资级债券平均收益率两周下行5bp至3.67%。

投资者风险偏好增强，低等级债券交易活跃，推动平均收益率下行10bp至6.02%。我们追踪的高、低等级债券利差继续缩窄至235bp。

**市场研判和投资策略**

我们认为，离岸人民币债券还有一定的上涨空间。

首先，美联储未来货币政策走向正朝有利离岸人民币债市的方向发展，即使四季度美联储退出QE政策，其冲击效应也会大大减弱；

其次，人民币国际化持续推进，海外人民币存量规模继续增长，而三季度以来点心债新券发行寥寥无几，供需天平也仍有利于债券投资者。

目前，高低等级债平均信用利差（~235bp）仍有一定的安全边际，短期内可继续持有高收益债。如上述信用利差继续缩窄（如200bp及以下），我们建议投资者可考虑逐步降低高收益债仓位，锁定收益。 (完)