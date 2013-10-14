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亚洲 | 2013年 10月 14日 星期一 14:35 BJT

韩国股市：小幅收低，受累于美国债务危机及中国贸易数据疑虑

路透首尔10月14日 - 韩国股市周一微跌，尽管外资持续买进。美国未达成债务协议及中国上个月出口意外下滑，令投资者态度谨慎。

韩国综合股价指数 收低0.2%，报2,020.27点，此前最高涨至2,026.79点。

外资今日买入1,977亿韩元(1.8452亿美元)韩股，连续第32日买超。

韩国能源部呼吁减少使用核能发电的研究报告引发好坏不一的反应。KEPCO Engineering & Construction 重挫，接近15%的日跌停板，而Korea Gas Corp 大涨6.5%。

市场权重股三星电子 和现代汽车 分别下跌0.4%和1%。(完)
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