中国资管：上周银行理财产品发行469款，季度初预期收益率下降

路透北京10月14日 - 中国西南财经大学信托与理财研究所与普益财富联合发布的银行 理财周报显示，上周（10月5日-10月11日）60家银行共发行了469款理财产品，发行银行数 较上期报告减少11家，产品发行量减少153款。 上周发行的理财产品中，保本浮动和保证收益型理财产品共121款，市场占比为25.80% ；非保本型理财产品共348款，市场占比为74.20%。 上周银行理财产品发行情况概览： 类别 发行数 平均预期收益率 环比数量变化 债券和货币市场类 203 -72 其中：人民币 191 4.86% 外币 12 1.93% 组合投资类 252 5.05% -67 融资类 2 5.25% -3 结构性产品 7 6.44% -12 其它类产品 5 5.14% 注：融资类产品投向包含票据资产、收益权、信贷资产和信托贷款。 上周理财产品的期限和预期收益率情况： 期限 发行款数 平均预期收益率 1个月（含）以下期 16 3.13% 1个月至3个月（含） 257 4.92% 3个月至6个月（含） 120 4.95% 6个月至1年（含） 74 5.21% 1年以上期 2 5.50% 上周42家银行共发行了191款人民币债券和货币市场类理财产品。期限最短为3天，最长 为730天；预期年化收益率最低2.75%，最高为6.00%，与上期报告相比最低预期收益率下降6 5个基点，最高预期收益率下降100个基点。 上周人民币债券和货币市场类产品收益率分布： 期限 产品数量（款 占比 平均预期年收益 ） 率 1个月以下 10 5.24% 3.33% 1个月至3个月 110 57.59% 4.85% 3个月至6个月 46 24.08% 5.04% 6个月至1年 24 12.57% 5.19% 1年以上 1 0.52% 5.30% 上周有4家银行共发行12款外币债券和货币市场类理财产品。其中，美元债券和货币市 场类理财产品发行8款，平均预期收益率为2.23%。 **2款到期产品未实现最高预期收益率** 研究所监测数据显示，上周有908款产品到期，其中有218款产品公布了到期收益率，有 2款产品未实现最高预期收益率。 上周到期理财产品的投资对象多为债券和货币市场工具类，以及包含债券类或结构类的 组合。债券和货币市场工具类437款，结构类53款，所有公布了到期收益率的债券和货币市 场工具类产品均实现了最高预期收益率。 其中人民币债券类产品平均到期收益率为4.61%，较上期报告下降3个基点；外币债券类 产品平均到期收益率为1.60%，较上期报告下降10个基点。 到期收益率达到5.00%及以上的产品共有53款，所有产品为人民币产品。 到期收益率最高的产品为渣打银行在2012年9月27日发行的“结构性理财产品MALI12171 E”产品，为期限378天的结构性产品，到期实现了11.00%的到期收益率。 2款未实现最高预期收益率的产品均为广发银行发行的结构性产品，分别为其在2013年5 月2日和2013年7月4日发行的“‘薪加薪16号’人民币理财计划（2013年第三十期）”和“ ‘薪加薪16号’人民币理财计划（2013年第四十四期）”，前款产品的最高预期收益率为4. 70%，最低预期收益率为3.00%，到期实现4.25%的收益率；后款产品的最高预期收益率4.60% ，最低预期收益率为2.80%，到期实现4.00%的收益率。（完） (整理 张胜男; 审校 黄凯)