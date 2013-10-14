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亚洲 | 2013年 10月 14日 星期一 14:40 BJT

中国资管：上周银行理财产品发行469款，季度初预期收益率下降

路透北京10月14日 - 中国西南财经大学信托与理财研究所与普益财富联合发布的银行
理财周报显示，上周（10月5日-10月11日）60家银行共发行了469款理财产品，发行银行数
较上期报告减少11家，产品发行量减少153款。
    
    上周发行的理财产品中，保本浮动和保证收益型理财产品共121款，市场占比为25.80%
；非保本型理财产品共348款，市场占比为74.20%。

    上周银行理财产品发行情况概览：
        类别            发行数  平均预期收益率  环比数量变化
    债券和货币市场类    203                       -72
    其中：人民币        191         4.86%
           外币          12         1.93%
    组合投资类          252         5.05%         -67
    融资类                2         5.25%         -3
    结构性产品            7         6.44%         -12
    其它类产品            5         5.14%
        注：融资类产品投向包含票据资产、收益权、信贷资产和信托贷款。    
    
    上周理财产品的期限和预期收益率情况：
    期限            发行款数  平均预期收益率
    1个月（含）以下期   16       3.13%
    1个月至3个月（含） 257       4.92%
    3个月至6个月（含） 120       4.95%
    6个月至1年（含）    74       5.21%
    1年以上期            2       5.50%

    上周42家银行共发行了191款人民币债券和货币市场类理财产品。期限最短为3天，最长
为730天；预期年化收益率最低2.75%，最高为6.00%，与上期报告相比最低预期收益率下降6
5个基点，最高预期收益率下降100个基点。

    上周人民币债券和货币市场类产品收益率分布：
 期限          产品数量（款  占比          平均预期年收益
               ）                          率
 1个月以下     10            5.24%         3.33%
 1个月至3个月  110           57.59%        4.85%
 3个月至6个月  46            24.08%        5.04%
 6个月至1年    24            12.57%        5.19%
 1年以上       1             0.52%         5.30%
 
    上周有4家银行共发行12款外币债券和货币市场类理财产品。其中，美元债券和货币市
场类理财产品发行8款，平均预期收益率为2.23%。
    
    
    **2款到期产品未实现最高预期收益率**

    研究所监测数据显示，上周有908款产品到期，其中有218款产品公布了到期收益率，有
2款产品未实现最高预期收益率。

    上周到期理财产品的投资对象多为债券和货币市场工具类，以及包含债券类或结构类的
组合。债券和货币市场工具类437款，结构类53款，所有公布了到期收益率的债券和货币市
场工具类产品均实现了最高预期收益率。
    
    其中人民币债券类产品平均到期收益率为4.61%，较上期报告下降3个基点；外币债券类
产品平均到期收益率为1.60%，较上期报告下降10个基点。

    到期收益率达到5.00%及以上的产品共有53款，所有产品为人民币产品。

    到期收益率最高的产品为渣打银行在2012年9月27日发行的“结构性理财产品MALI12171
E”产品，为期限378天的结构性产品，到期实现了11.00%的到期收益率。

    2款未实现最高预期收益率的产品均为广发银行发行的结构性产品，分别为其在2013年5
月2日和2013年7月4日发行的“‘薪加薪16号’人民币理财计划（2013年第三十期）”和“
‘薪加薪16号’人民币理财计划（2013年第四十四期）”，前款产品的最高预期收益率为4.
70%，最低预期收益率为3.00%，到期实现4.25%的收益率；后款产品的最高预期收益率4.60%
，最低预期收益率为2.80%，到期实现4.00%的收益率。（完）

 (整理 张胜男; 审校 黄凯)
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