英国经济：大多数制造商愿意选择留在欧盟--调查

路透伦敦10月14日 - 一项调查周一显示，假设英国今天就其欧盟成员国身份举行公投，英国10家制造商中有八家将选择留在欧盟。

目前英国正在讨论本国在欧洲的未来，这场讨论可能会帮助决定首相卡梅伦能否在2015年的下次选举中赢得第二个任期。

该调查为英国工程雇主联合会(EEF)举行，这是英国制造业最大的一家贸易机构。调查发现，有五分之三的公司认为英国应尝试对整个欧洲进行改革，而不是只为本身寻求一些特别对待。

EEF执行长Terry Scuoler称，调查结果表明制造商愿意留在一个转变后的欧盟，担心离开欧盟可能造成的经济影响。

“英国一定不能把自己在欧洲的命运拿来赌博。风险是巨大的，”他说，“认为我们能撒手不管继续前进的想法，是非常天真的。数以十亿英镑计的贸易机会面临危险。”

这次调查走访了200多家制造商，其中约85%的企业称如有公投，将会选择留在欧盟。