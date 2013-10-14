英国经济：大多数制造商愿意选择留在欧盟--调查

欧洲股市：持稳在16个月高位，受助于先正达和国防股上涨
路透米兰4月12日 - 欧洲股市周三小涨，持稳于16个月高位附近，受助于先正达和防股上涨，后者因投资者担心地缘政治风险持续而受到提振。
路透伦敦10月14日 - 一项调查周一显示，假设英国今天就其欧盟成员国身份举行公投，英国10家制造商中有八家将选择留在欧盟。
目前英国正在讨论本国在欧洲的未来，这场讨论可能会帮助决定首相卡梅伦能否在2015年的下次选举中赢得第二个任期。
该调查为英国工程雇主联合会(EEF)举行，这是英国制造业最大的一家贸易机构。调查发现，有五分之三的公司认为英国应尝试对整个欧洲进行改革，而不是只为本身寻求一些特别对待。
EEF执行长Terry Scuoler称，调查结果表明制造商愿意留在一个转变后的欧盟，担心离开欧盟可能造成的经济影响。
“英国一定不能把自己在欧洲的命运拿来赌博。风险是巨大的，”他说，“认为我们能撒手不管继续前进的想法，是非常天真的。数以十亿英镑计的贸易机会面临危险。”
这次调查走访了200多家制造商，其中约85%的企业称如有公投，将会选择留在欧盟。
大多数企业还支持首相削减欧盟管制的努力，但表示这样对于促进经济增长可能帮助不大。英国预定几天后发布一则关于削减欧盟管制的府报告。(完) (编译 隋芬; 审校 高琦)
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