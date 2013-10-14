俄罗斯新股：钻石矿企Alrosa开始上市路演，欲以14亿美元售出16%股权

金属期市：期铜跌至三个月低位，受地缘政治紧张局势打压
路透伦敦4月12日 - 期铜周三跌至三个月低位，因金融市场普遍出现的短暂反弹失去动能，地缘政治局势紧张，美国需求得到提振的预期减弱，均给价格带来压力。
路透莫斯科10月14日 - 俄罗斯国有钻石矿企Alrosa 于周一开始进行上市路演。以发行价计算，该公司估值最高达88亿美元，低于先前预估的最高150亿美元。
作为全球以克拉计产量最大的钻石生产商，Alrosa将加入屈指可数的上市钻石矿企行列。该公司的竞争对手为英美资源集团旗下的De Beers --以销售额计全球最大的钻石生产商。
Alrosa周一还表示，本次发行股票的价格区间定在每股35到38卢布。
根据路透计算，这一价格区间意味着其16%股权将以13到14亿美元的价格出售，而整个公司估值介于81到88亿美元。
在5月时，该矿企预估其估值在90到150亿美元之间。
俄罗斯联邦及地方政府将出售Alrosa的14%股权，利用这笔现金来支持国家财政。Alrosa子公司将出售另外的2%股权，收益将用于偿付债务。(完) (编译 朱晓军；审校 王翔琼/艾茂林)
路透伦敦4月12日 - 期铜周三跌至三个月低位，因金融市场普遍出现的短暂反弹失去动能，地缘政治局势紧张，美国需求得到提振的预期减弱，均给价格带来压力。
路透伦敦4月12日 - 英镑兑美元周三上涨，此前公布的英国薪资增长数据好于预期，投资人对英国决定退欧可能冲击经济的担忧有所缓解。
路透4月12日 - 以下为东京工业品交易所(TOCOM)期胶各合约周三晚 盘收市价： 合约 日盘 成交量 晚盘 成交量 * 4月 265.0 58 266.2 12 * 5月 248.5 108 249.5 11 * 6月 236.0 202 236.9 54 * 7月 229.5 503 229.9 87 * 8月 223.2 1362 224.2 313 * 9月 219.7 5624 220.5 1096 TOCOM将晚盘视作第二日交易的一部分，因此当日0630GMT的报价是 当日官方收盘价。 TOCOM在2009年5月7日推出新的交易平台，并在0800GMT-1400GMT之间 增加了晚盘。橡胶晚盘交易时间为0800-1000GMT。(完) (编