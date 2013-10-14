俄罗斯新股：钻石矿企Alrosa开始上市路演，欲以14亿美元售出16%股权

路透莫斯科10月14日 - 俄罗斯国有钻石矿企Alrosa 于周一开始进行上市路演。以发行价计算，该公司估值最高达88亿美元，低于先前预估的最高150亿美元。

作为全球以克拉计产量最大的钻石生产商，Alrosa将加入屈指可数的上市钻石矿企行列。该公司的竞争对手为英美资源集团旗下的De Beers --以销售额计全球最大的钻石生产商。

Alrosa周一还表示，本次发行股票的价格区间定在每股35到38卢布。

根据路透计算，这一价格区间意味着其16%股权将以13到14亿美元的价格出售，而整个公司估值介于81到88亿美元。

在5月时，该矿企预估其估值在90到150亿美元之间。

俄罗斯联邦及地方政府将出售Alrosa的14%股权，利用这笔现金来支持国家财政。Alrosa子公司将出售另外的2%股权，收益将用于偿付债务。(完) (编译 朱晓军；审校 王翔琼/艾茂林)