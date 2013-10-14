台湾债市：五年券殖利率收低，但区间震荡格局不变

* 短线随美国债务问题殖利率下修

* 券商短线来回令殖利区间震荡，银行观望为主

* 今晚美国不开市，明日五年券看1.14-1.18%

路透台北10月14日 - 台湾指标五年公债102/11 殖利率周一在发行前交易收低。美国财务磋商于日间交易时段仍未能达成协议，加上五年公债今日是空单最后回补日，令该券殖利率走跌。不过在美国时间周四的最后协商日期来到前，市场料台债市场以区间震荡为主，不会走出明确方向。

市场交易员表示，本周四前较为积极入场的证券商跟随消息面波动，希望藉由市场对经济前景的不确定因素再为公债市场拉出一波行情。然而持券风险较低的银行端追价意愿薄弱，周四前以观望为主，适时等待买点/卖点入场，令殖利率今日虽有小幅下修，但幅度依旧受限。

〞现在就是交易盘在trade(交易)，随着消息面来回区间操作。〞一位金控旗下证券商交易员表示。

他们指出，美国债务协商的成功与否，虽然是近期主导盘势的主因，但即使美国有少数的违约后再达成协议，料市场仍终将回归常态。只要美国10年公债殖利率不致弹升过3%的重要水位，台债五年券都仍将在1.1-1.2%的大区间内反应，并待筹码逐步稳定下来。

美国11月底和12月到期的国库券收益率上周五跳升，投资人担心是否能达成上调举债上限协议，以消除违约的风险。指标10年期公债 收益率报2.69%。

收盘价 涨跌 报价(%) 区间(%) 成交值

幅 年期 期别 (基点 (亿台币)

)

5 102/11 -1.73 1.1610 1.1520-1.1650 68.0

10 102/10 -1.12 1.6688 1.6688-1.6730 15.0

至于流动性较差的10年公债102/10 ，今日也和五年券同向反应，但殖利率跌幅更小，主要因流动性风险令市场追价的意愿更低，令殖利率易升难降。

一位银行交易员表示，今年以来台债交易量低、波动度大，令银行端不轻易追价，目前五年期公债买点看在1.18-1.20%，10年期公债则看在1.71%以上。而周四美国如果能顺利就债务协商达成共识，台债随美债扬升，将视波段高点进场。

〞10年债养券的利润还是比五年券好，如果本周公债殖利率有弹升的机会，我们还是对10年债的兴趣较大。〞上述交易员说。

除了美国的财政僵局因素外，长券端也受20年增额公债即将标售的不确定性影响，交投量走低。交易员指出，此前财政部对三期20年及30年公债限定得标上限，不足额发行，此次再度标售20年期公债，将考验财政部及市场对长期利率走势的看法，变数增多。

20年期102/8增额发行公债 将于10月22日标售，金额预定300亿台币，该券在发行前交易的成交区间在2.05-2.15%，今日则没有成交。

30 102/9 没有成交

20 102/8 没有成交

15 102/1 没有成交

10 102/10 1.6688

5 102/2 没有成交