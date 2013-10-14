中国资管：上周32款集合信托产品发行，平均发行规模降至2.28亿元

路透北京10月14日 - 中国西南财经大学信托与理财研究所与普益财富联合发布的信托理财周报显示，上周（10月5日-11日）共有19家信托公司发行了32款集合信托产品，发行量较节前一周增加4款，增幅为14.29%。

新发行产品均公布了募集规模，平均计划募集规模为2.28亿元，较节前一周减少0.60亿元，减幅为20.91%。总计划募集规模为72.82亿元，较节前一周减少7.75亿元，减幅为9.62%。

上周募集规模最大的是中信信托发行的“中信创悦-应收账款债权投资I号集合资金信托计划”，募集规模为13亿元，这是一款基础设施领域的权益投资类产品。

从期限上看，其中31款新发行产品公布了期限，平均期限为23.87个月，较节前一周延长4.46个月。

上周发行信托产品期限和收益结构如下：

期限 发行数 平均最高预期收益率 环比变化

12个月期 7 8.86% -0.41个百分点

17个月期 1 10.50%

18个月期 1 11.00% +2.20个百分点

21个月期 1 10.80%

24个月期 20 10.12% +0.04个百分点

120个月期 1 未公布最高预期收益率

从资金运用领域来看，工商企业领域产品发行了12款，房地产领域产品发行了11款，基础设施领域产品发行了5款，金融领域产品发行了3款，其他领域产品发行了1款。

从资金运用方式来看，贷款运用类产品发行了11款，权益投资类产品发行了9款，组合运用类产品发行了5款，股权投资类产品发行了4款，债权投资类产品发行了3款。

**成立集合信托产品22款，平均预期收益率8.40%**

上周共有11家信托公司成立了22款集合信托产品，成立数量较节前一周减少25款， 减幅为53.19%。

其中有13款产品公布了成立规模，平均成立规模为1.68亿元，较节前一周增加0.57亿元，增幅为51.80%。

成立规模最大的是安信信托发行的“关爱系列‘阳光三号-百姓爱心’系列第7号-乐清新湖置业有限公司股权投资集合信托计划”，募集规模为12亿元，这是一款房地产领域的组合运用类产品。

有10款新成立产品公布了期限，平均期限为26.4个月，较节前一周延长9.85个月。

同时有6款新成立产品公布了预期收益率，平均预期收益率8.4%，较节前一周下降0.34个百分点。

从资金运用领域来看，金融领域产品成立了7款，证券投资领域产品成立了6款，工商企业领域产品成立了2款，房地产和基础设施领域产品各成立了1款。其他领域产品成立了5款。