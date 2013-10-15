《交易视点》中国投资者10月宜择机减持转债--中信证券

路透北京10月15日 - 中国中信证券最新发布的可转债市场周报认为，三中全会前市场氛围较好，在三中全会后，基于经济回暖存疑、改革可能不及预期、IPO可能重启等因素，建议将10月作为择机减持转债的窗口，待11-12月股市和大盘转债发行风险释放后，再逢低加仓银行转债或题材转债。

个券方面，中行、民生转债仍然是相对较好的选择；隧道转债具备上海国资改革题材，建议低仓位参与投机；重工转债具备军工题材，但已临近赎回，只有套利交易机会。

**9月出口下滑超预期，资金面偏紧**

9月份出口数据的同比下滑0.3%，大幅低于市场预期，但环比数据并未显示出明显的异常，去年高基数是重要原因；中游资本品价格走势平稳；节后资金面的偏紧则是存款准备金上缴的短期因素所致。

本周公布的经济数据无疑是观察的重点，预计明显高于或低于预期的可能性不大，经济形势可能将在较长时间内呈现出“不好不坏”的特点，资金面可能将继续维持紧平衡。

**A股**：关注资金是否从固定收益市场转入股市。2012年和2013年上半年，债券迎来一波牛市，固定收益产品迅速发展，高净值人士大量认购固定收益理财产品。

当前，债市牛市结束、房地产投资属性下降、制造业仍然低迷，高净值人士在固定收益产品、房地产、实体经济等方面的投资可能下滑，如果资金不流向海外，则可能将增加在A股的资金投入。

从三季度成长股和题材股的活跃来看，这种可能性确实存在，值得关注。

A股：关注主题投资行情的演变。随着三中全会的临近召开，市场对于改革和转型预期高度关注，上周天津自贸区、上海国资改革等概念板块均大幅上涨。

预计在三中全会之前，改革预期无法证伪，A股将呈现以主题投资为主的行情，缺乏题材的蓝筹周期股机会不大。

三中全会之后，主题投资可能将出现去伪存真的过程，前期普涨的概念股存在回调风险，但地方政府依照三中全会改革精神推动的政策可能进一步释放利好，从成长股向主题股的风格转换也可能发生，因而在精细化选择之后的主题投资仍有望持续较长的时间。

**转债投资策略**

我们延续四季度策略的观点，从择时的角度来看，在三中全会前市场氛围较好，在三中全会之后，基于经济回暖存疑、改革可能不及预期、IPO可能重启等因素，股市风险因素明显增加。

因此，建议将10月份作为择机减持转债的窗口，待11-12月份股市和大盘转债发行的风险释放之后，再逢低加仓银行转债或题材转债。

个券方面，中行、民生转债仍然是相对较好的选择；隧道转债具备上海国资改革题材，建议低仓位参与投机；重工转债具备军工题材，但已临近赎回，只有套利交易机会。

隧道转债：安全边际不足、适合主题投资，低仓位参与。隧道转债缺乏债底保护和下修空间，成长性不足，安全边际较低。

然而，隧道转债具有上海自贸区、国资改革等较多题材，在主题投资的行情中具有一定的投机价值，当前103元的转债价格、10%的转股溢价率将对应较大的潜在上涨空间，建议低仓位参与，并做好在10月底减仓卖出的准备。 (完)