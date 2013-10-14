中国股市：沪综指小幅收升至一个月新高，宏观数据支撑高铁板块强劲

标题新闻：截至4月11日当周美国货币市场基金资产减少34.6亿美元，至2.615万亿美元-iMoneyNet
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路透上海10月14日 - 中国股市沪综指周一小幅收升，再创一个月收盘新高。周末及今日公布的宏观经济数据从基本面上对大盘形成支撑，高铁，农业，汽车等概念板块走势强劲。不过分析师指出，受未来政策面及地方债务审计结果不确定性影响，料大盘仍将在目前点位进行一段方向性的博弈。
沪综指 收报2,237.773点，涨9.627点或0.43%；此前收盘高点为9月12日的2,255.60点。上证A股今日成交额为1,512亿元人民币，上日为1,417亿元。
“因为基本面不会太差，宏观数据不出意料的话，目前对市场主要起一个支撑的作用，大盘更多会受到一些概念性和主题性板块的影响。”湘财证券分析师朱礼旭认为。
他指出，比如受高层出访泰国影响，今日高铁板块就表现不错；而本周宏观数据密集期，可重点关注房地产新开工等数据。
中国北车 今日涨停。
受中秋和国庆“双节”等因素推动，中国9月CPI同比涨幅突破3%创七个月高位。但国内经济低位企稳，意味着总需求对通胀的拉动作用有限，预计整体物价仍将处在缓慢上行通道，并不具备大幅跳升的基础。
沪深300指数 收升0.16%，报2,472.542点；沪深300指数期货主力10月合约 尾盘报2,471.0点，涨0.19%，成交580,104手。(完)
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美国劳工部周三公布：美国3月进口物价较前月下降0.2%，预估为下降0.2%，3月出口物价较前月上升0.2%，预估为上 升0.1%。 美国财政部周三公布，3月美国政府财政预算赤字1,760亿美元，因财政支出超过收入。 当前值 前次值 失业率(%) 4.5 (3月) 4.7 (2月修正值) 非农业就业岗位(万) 增加9.8 (3月) 增加21.9 (2月修正值) 平均时薪(%) +0.2 (3月) +0.3 (2月修正值) 消费者物价指数(CPI)(%) +0.1 (2月)
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