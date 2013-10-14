版本:
中国
亚洲 | 2013年 10月 14日 星期一 14:57 BJT

印度数据：9月WPI同比增幅升至6.46%的七个月高点，受食品价格推升

路透新德里10月14日 - 印度政府周一公布的数据显示9月主要通胀率加速至七个月高点6.46%，主因食品价格高涨。

9月趸售物价指数(WPI) 增幅高于路透调查分析师预估的上升6%。也高于8月的上升6.1%。

9月WPI食品价格指数较上年同期上扬18.40%，高于8月的增加18.18%。

商工部发布的数据显示，7月WPI同比增幅从5.79%上修为5.85%。(完) (编译 张若琪 审校　戴素萍)
我们的标准: 汤森路透“信任原则

更多 亚洲

热门文章

编辑推荐

文章推荐