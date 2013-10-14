欧洲个股：制药商罗氏拟对生产设备投资8.8亿美元，创造500个岗位

欧洲股市：持稳在16个月高位，受助于先正达和国防股上涨
路透米兰4月12日 - 欧洲股市周三小涨，持稳于16个月高位附近，受助于先正达和防股上涨，后者因投资者担心地缘政治风险持续而受到提振。
路透苏黎世10月14日 - 瑞士制药商罗氏 将在未来五年对其全球制造设备投资8亿瑞郎(8.8亿美元)，创造500个工作岗位。该公司正在为其生物药品日益增长的需求做准备。
这家全球最大抗癌药制造商周一表示，此番投资将提高公司在德国潘茨堡、瑞士巴塞尔和美国欧辛塞德的生产力。
本次扩张说明罗氏对拓展其抗癌新药的渠道有信心，而目前很多大型制药商在削减成本以应对营收增长放缓的情况。
以营收计全球最大非专利药制造商Teva 上周称将裁掉5,000个岗位。美国制药大厂默克 则计划将年度运营成本削减25亿美元并裁员逾10%。(完)
(编译 王翔琼；审校 隋芬)
路透米兰4月12日 - 欧洲股市周三小涨，持稳于16个月高位附近，受助于先正达和防股上涨，后者因投资者担心地缘政治风险持续而受到提振。
路透约翰内斯堡4月12日 - 南非兰特兑美元周三攀升至一周高位，受助于美元走软，以及南非新财长的讲话表明，政策不会有重大改变。
路透伦敦4月12日 - 英镑兑美元周三上涨，此前公布的英国薪资增长数据好于预期，投资人对英国决定退欧可能冲击经济的担忧有所缓解。