欧洲个股：制药商罗氏拟对生产设备投资8.8亿美元，创造500个岗位

路透苏黎世10月14日 - 瑞士制药商罗氏 将在未来五年对其全球制造设备投资8亿瑞郎(8.8亿美元)，创造500个工作岗位。该公司正在为其生物药品日益增长的需求做准备。

这家全球最大抗癌药制造商周一表示，此番投资将提高公司在德国潘茨堡、瑞士巴塞尔和美国欧辛塞德的生产力。

本次扩张说明罗氏对拓展其抗癌新药的渠道有信心，而目前很多大型制药商在削减成本以应对营收增长放缓的情况。

以营收计全球最大非专利药制造商Teva 上周称将裁掉5,000个岗位。美国制药大厂默克 则计划将年度运营成本削减25亿美元并裁员逾10%。(完)