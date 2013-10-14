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亚洲 | 2013年 10月 14日 星期一 15:23 BJT

全球金市：金价接近三个月低位，美国逼近债务上限谈判最后期限

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价格 变动 涨跌% 年初迄今 成交量

涨跌%

现货金 1272.85 0.23 +0.02 -23.99

现货银 21.26 0.07 +0.33 -29.79

现货铂金 1368.50 4.80 +0.35 -10.85

现货钯金 710.97 -0.53 -0.07 2.74

COMEX期金 1273.00 4.80 +0.38 -24.04 20686

COMEX期银 21.29 0.03 +0.15 -29.75 6827

汇率

欧元/美元 1.3563

美元/日圆 98.23

附注：COMEX黄金和白银合约为主力月份合约。(完)

贵金属报导 基本金属报导

全球金市 COMEX金持仓

伦敦金定盘 COMEX铜持仓

现货金 现货银

现货铂金 现货钯金

金属期市 LME库存变化 (编译 朱晓军/李婷仪 审校 高琦)
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