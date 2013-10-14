2020年煤消耗量将超越石油--机构

金属期市：期铜跌至三个月低位，受地缘政治紧张局势打压
路透伦敦4月12日 - 期铜周三跌至三个月低位，因金融市场普遍出现的短暂反弹失去动能，地缘政治局势紧张，美国需求得到提振的预期减弱，均给价格带来压力。
(本文由路透中文网编译提供)
路透韩国大邱10月14日 - 能源咨询公司Wood Mackenzie周一称，尽管各国政府试图降低碳排放，由于中国和印度增加煤使用量，到2020年煤将超越石油成为全球经济发展的关键燃料。
Woodmac在世界能源大会上称，全球煤消耗量料在2020年时增加25%至45亿吨石油当量，高于石油的44亿吨。
中国和印度将需要相对便宜的煤来支撑经济发展，而美国、欧洲和亚洲其他国家的煤需求将持稳。
“仅中国的煤炭需求几乎就能推动煤炭成为全球主导燃料。和其他替代能源不同的是，煤资源丰富，而且可负担得起，”Woodmac全球市场总裁William Durbin说道。
Woodmac表示，2011至2020年这10年里，中国将占全球煤消耗量增幅的三分之二，中国已经是全球最大的煤消耗国。2012年至2020年期间，中国建造的发电装机容量中一半是火力发电。
Durbin指出，中国没有煤的替代品，国内天然气产量有限，而液化天然气进口的成本高于煤。
“可再生能源无法提供基荷电力供应，因此煤成为了主要的能源供应渠道。”
供应过剩以及需求增长不振压低全球煤价。欧洲煤期货价格今年大跌超过20%，澳大利亚煤价从2011年的每吨130美元记录高位跌至每吨80美元附近，因中国需求增长慢于预期。(完)
--编译：李富强 发稿：程芳
路透伦敦4月12日 - 期铜周三跌至三个月低位，因金融市场普遍出现的短暂反弹失去动能，地缘政治局势紧张，美国需求得到提振的预期减弱，均给价格带来压力。
路透伦敦4月12日 - 英镑兑美元周三上涨，此前公布的英国薪资增长数据好于预期，投资人对英国决定退欧可能冲击经济的担忧有所缓解。
路透4月12日 - 以下为东京工业品交易所(TOCOM)期胶各合约周三晚 盘收市价： 合约 日盘 成交量 晚盘 成交量 * 4月 265.0 58 266.2 12 * 5月 248.5 108 249.5 11 * 6月 236.0 202 236.9 54 * 7月 229.5 503 229.9 87 * 8月 223.2 1362 224.2 313 * 9月 219.7 5624 220.5 1096 TOCOM将晚盘视作第二日交易的一部分，因此当日0630GMT的报价是 当日官方收盘价。 TOCOM在2009年5月7日推出新的交易平台，并在0800GMT-1400GMT之间 增加了晚盘。橡胶晚盘交易时间为0800-1000GMT。(完) (编