中国公开市场：央行今日将进行100亿元七天期逆回购操作--业内人士

投行观点：Carnival目标价从56美元上调至63--巴克莱
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路透北京10月15日 - 继周一续做三年央票后，业内人士周二透露，中国人民银行公开市场今日将进行100亿元人民币七天期逆回购操作。
在十一长假后资金面逐渐由紧转松的背景下，中国央行公开市场周一如预期续做三年央票，延续近段时间来“收长放短”的操作风格；惟令机构意外的是，当日的操作量级占原到期量的比例仅有34%，创今年7月该操作开展来新低。
中国人民银行上周公开市场延续净投放，但明显缩量至330亿元，以部分平滑国庆节前投放的大量资金到期，及缓解月初多数金融机构面临的补缴存款准备金压力。
据路透统计，本周将有160亿元央票到期，以及650亿元逆回购到期。
为抑制过宽的流动性，春节后央行暂停逆回购，并重启了正回购操作，期限包括28天和91天，但主要以28天期为主。而随着热钱不断涌入，外汇占款大增，5月9日央行又重启央票发行，期限为三个月。
不过进入6月份，资金面紧张形势不断加剧，外汇占款趋减，央行先后暂停了正回购操作和央票发行，之后又于7月30日重启逆回购操作。同时7月又现创新之举，对部分已到期的三年期央票进行续发。(完)
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公开市场回购及央票未到期表格 (发稿 康熙泽；审校 张喜良)
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