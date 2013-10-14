台湾汇市：台币/美元微贬未脱盘整，美国债务磋商尚无结论

* 美国债务上限仍在磋商，汇市观望气氛浓厚 * 避险资金小幅汇入，进口商则逢低买汇 * 明日主要区间暂看在29.350-29.450 路透台北10月14日 - 台币兑美元 周一微幅收低0.5分。交易员表示，美国财政僵局仍具不确定性 ，自美国流出的避险资金仍持续流向韩国、台湾等基本面较具支撑的市场，不过量能不大，因此终场央行仅小 幅干预即让台币转而收低。 汇银人士指出，延续上周末的观望气氛，今日市场仍在等待美国财政问题能否在17日获得解决。盘中除外 资小量汇入外，进口商则在29.400价位以下买进美元，两股力道相互牵扯，使得台币兑美元维持在29.400上下 50点的区间内盘整，预料明日也不脱此一格局。 “虽然美国不太可能违约，但观望在所难免，17日前台币应该都在29.350-29.450盘整。”一位本地银行 交易员说。 交易员认为，美国一旦解决债务上限问题，这波自当地市场流出避险的资金料将回流，恐将压抑台币的升 值力道。不过台股因不确定因素消失而上涨，也会吸引外资流入买股，因此台币也不致回贬太多。 一位本地公股银行交易员预料，“届时台币有可能回测29.500，但要贬回29.800，困难重重。” 今日台币实质交易区间在29.382-29.422，上日的主要成交区间约在29.355-29.412。 海外无本金交割远期外汇(NDF) 市场方面，美元/台币各天期折价幅度几无变动；一个月期远期外汇 报价尾盘在29.280/310，上日尾盘报价在29.292/307。 台股 周一收低0.90%，报8,273.96点。台湾证券交易所资料显示，外资及陆资在台股买超34.15亿 台币，连八日买超共计363.79亿台币；上日修正后为买超37.36亿台币。 韩国韩元 周一收盘近持平，因缺乏主要交投线索；投资人静待美国对于举债上限和预算僵局的磋商 结果。 坡元周一走升，因新加坡第三季经济成长率稳健，新加坡央行维持政策立场趋紧，央行并对核心通胀率上 升提出警告，另一方面，印度卢比在亚洲新兴货币之中带头下跌。 环球汇市新闻请见 环球经济新闻请见 16:00 台币/美 上日收盘 波动区间 开盘价 成交量 上日 元 亿美元 报价 台北外汇经纪公司 29.495 29.490 29.382-29.495 29.490 5.49 6.07 元太外汇经纪公司 29.495 29.480 29.382-29.495 29.480 2.15 3.195 无本金交割远期外汇(NDF) 最新报价 上日现货收盘时水准 美元/台币一个月期 -0.095/-0.085 -0.100/-0.085 美元/台币六个月期 -0.280/-0.255 -0.285/-0.260 (完)