韩国债市：公债价格收低，受美国债务忧虑及发售新债拖累

金属期市：期铜跌至三个月低位，受地缘政治紧张局势打压
路透伦敦4月12日 - 期铜周三跌至三个月低位，因金融市场普遍出现的短暂反弹失去动能，地缘政治局势紧张，美国需求得到提振的预期减弱，均给价格带来压力。
路透首尔10月14日 - 韩国公债价格周一收低，因市场认为美国本周将设法避免债务违约，此外，市场在五年期公债发售 后做出仓位调整。
指标10年期公债 收益率(殖利率)收高4个基点，三年期公债12月期约 收低0.07点，报105.70。
企划财政部周一稍早称，发行五年期公债平均收益率为3.135%，略高于上周五收盘水准。
今日收盘价 上日收市价
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韩国公债期货 * 105.70 105.77
10年期公债收益率 3.54% 3.50%
五年期公债收益率 3.15% 3.12%
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* 为三年期公债近月期约报价。(完)
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美国指标公债报价 欧元区指标公债报价 (编译 王翔琼；审校 蔡美珍)
路透伦敦4月12日 - 期铜周三跌至三个月低位，因金融市场普遍出现的短暂反弹失去动能，地缘政治局势紧张，美国需求得到提振的预期减弱，均给价格带来压力。
路透伦敦4月12日 - 英镑兑美元周三上涨，此前公布的英国薪资增长数据好于预期，投资人对英国决定退欧可能冲击经济的担忧有所缓解。
路透4月12日 - 以下为东京工业品交易所(TOCOM)期胶各合约周三晚 盘收市价： 合约 日盘 成交量 晚盘 成交量 * 4月 265.0 58 266.2 12 * 5月 248.5 108 249.5 11 * 6月 236.0 202 236.9 54 * 7月 229.5 503 229.9 87 * 8月 223.2 1362 224.2 313 * 9月 219.7 5624 220.5 1096 TOCOM将晚盘视作第二日交易的一部分，因此当日0630GMT的报价是 当日官方收盘价。 TOCOM在2009年5月7日推出新的交易平台，并在0800GMT-1400GMT之间 增加了晚盘。橡胶晚盘交易时间为0800-1000GMT。(完) (编