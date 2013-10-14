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亚洲 | 2013年 10月 14日 星期一 15:32 BJT

韩国债市：公债价格收低，受美国债务忧虑及发售新债拖累

路透首尔10月14日 - 韩国公债价格周一收低，因市场认为美国本周将设法避免债务违约，此外，市场在五年期公债发售 后做出仓位调整。

指标10年期公债 收益率(殖利率)收高4个基点，三年期公债12月期约 收低0.07点，报105.70。

企划财政部周一稍早称，发行五年期公债平均收益率为3.135%，略高于上周五收盘水准。

今日收盘价 上日收市价

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韩国公债期货 * 105.70 105.77

10年期公债收益率 3.54% 3.50%

五年期公债收益率 3.15% 3.12%

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* 为三年期公债近月期约报价。(完)

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美国指标公债报价 欧元区指标公债报价 (编译 王翔琼；审校 蔡美珍)
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