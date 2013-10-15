中国房地产：上海自贸区催生写字楼和工业物业需求，住宅投机上升--高力

路透上海10月14日 - 国际领先的房地产服务公司--美国高力国际（Colliers)周二表示，上海自贸区的成立，将推动自贸区及其周边的写字楼及工业物业需求，而住宅方面的投机行为亦会上升。

高力国际中国调研部董事谢靖宇指出，上海自贸区挂牌前后，浦东川沙区域地价已上升三至四成，自贸区周边的高桥和临港区域二手房价同比上涨五成和两成，附近新建商品房销售月环比增长三倍，发展商和业主已开始押注自贸区周边板块和物业，但这蕴含着投资过热及过度投机的潜在风险。

他说，自贸区对写字楼市场的影响，可能主要体现在企业在自贸区注册营运所带来的对新增办公面积的需求，对区域内写字楼物业的租金和市场价值会产生正面影响。但因自贸区内优质办公物业供给有限，溢出效应将使周边办公物业受益，特别是浦东的优质办公楼集聚区。

“国内投资者对浦东写字楼物业的投资兴趣有所增长，投资浦东意愿较浦西旺盛。”他说，不过自贸区一些细则尚不明确，例如企业是否一定需要在自贸区内经营还是可以注册区内区外经营，使得目前无法量化自贸区对办公物业的影响。

上海浦东的工业物业亦面临转型的需要，他介绍称，自贸区外高桥区域将会成为主要受益方，该区域现有工业物业已经开始向优质工业物业升级，空置厂房物业或会被用于服务产业。

而目前工业物业相对滞后，但临近洋山保税区的临港区域亦将面临较大的发展机遇，外高桥保税区域工业物业的供不应求，将使部分需求迁移至临港区域的工业物业；而且其背靠洋山港区，国际货运量上升本身将刺激当地仓储物流等物业的需求，若伦敦金属交易所（LME）交割仓库进驻临港的热议最终得到落实的话，将更加刺激那些标准较高的金属产品仓储物流设施建设。

铜等金属产品的仓储设施对地面承重有更高的要求。

中国（上海）自由贸易实验区于9月29日挂牌，是习李新政府推动中国新一轮改革的试验田，其中大尺度的金融开放无疑是最大亮点。上海自贸区范围涵盖上海外高桥保税区、上海外高桥保税物流园区、洋山保税港区和上海浦东机场综合保税区等四个区域。

高力国际在全球设有逾522个办事处，专业人士超过12,300人。作为全球最大房地产管理公司之一的FirstService Corporation 旗下公司，高力国际提供包括全球企业咨询顾问、经纪、物业和资产管理、酒店投资的销售和咨询等多项服务。（完） (发稿 林琦; 审校 黄凯)